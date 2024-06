Spe­zi­al­ein­satz­kräf­te der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung wur­den am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 15:00 zu einer Per­so­nen­su­che in der Ret­ten­bach­klamm in der Nähe von Bad Ischl alar­miert. Eine 48-jäh­ri­ge Frau wur­de als ver­misst gemeldet.

Etwas spä­ter mel­de­te sich die Frau bei einer Bekann­ten tele­fo­nisch und berich­te­te, dass sie in der Ret­ten­bach­klamm abge­stürzt sei und bewe­gungs­un­fä­hig im Bach­bett liege.

Sturz aus 10 Metern Höhe über stei­les Gelände

Gemein­sam mit Alpin­po­li­zei und Rotem Kreuz such­ten die Wild­was­ser­ein­satz­kräf­te die Ufer des Ret­ten­bach­flus­ses ab und konn­ten die Ver­miss­te um 16:50 fin­den. Sie hat­te sich bei einem Sturz aus ca. 10 Meter Höhe über stei­les Gelän­de ver­letzt und wur­de mit einer Schau­fel­tra­ge gebor­gen. Sei­tens der Was­ser­ret­tung waren 6 Ein­satz­kräf­te bei der Such­ak­ti­on betei­ligt, berich­tet die Wasserrettung.