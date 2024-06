Hef­ti­ge Unwet­ter haben am Sams­tag­abend bis in die Nacht hin­ein die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren in Ober­ös­ter­reich gefor­dert. Die Feu­er­wehr zähl­te bis in die Nacht­stun­den hin­ein etwa 100 unwet­ter­be­ding­te Ein­sät­ze in Ober­ös­ter­reich. In Gmun­den muss­te ein über­flu­te­ter Stall geräumt werden.

“Ver­mu­run­gen, Kel­ler­über­flu­tun­gen, über­schwemm­te Gebäu­de und über­flu­te­te Fahr­bah­nen waren die über­wie­gen­den Ein­satz­grün­de für die ober­ös­ter­rei­chi­schen Feu­er­weh­ren. Die Unwet­ter­ein­sät­ze tra­ten haupt­säch­lich in den Bezir­ken Brau­nau am Inn, Vöck­la­bruck, Gmun­den, Linz-Land, und Wels-Land auf. Die Lan­des­warn­zen­tra­le wur­de im Vor­feld des Unwet­ters per­so­nell ver­stärkt, um die in höhe­rer Anzahl ein­lan­gen­den Not­ru­fe, gemein­sam mit den benach­bar­ten Part­ner­leit­stel­len, abar­bei­ten zu kön­nen. Im Ver­gleich zu ande­ren Unwet­tern bewer­tet das Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do das heu­ti­ge Sze­na­rio jedoch als weni­ger gra­vie­rend”, so das Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do Ober­ös­ter­reich in einem State­ment am spä­ten Samstagabend.

In Gmun­den muss­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr einen über­flu­te­ten und ver­schlamm­ten Stall aus­räu­men, nach­dem Was­ser und Erd­reich vom Hang durch den Bau­ern­hof strömte.