Hun­der­te Men­schen trotz­ten dem Wet­ter und folg­ten beim Vöck­la­BRUCK­NER­fest am 1. und 2. Juni den Anton Bruck­ner-Spu­ren durch ganz Vöck­la­bruck. Karin Eiden­ber­ger, Orga­ni­sa­to­rin und künst­le­ri­scher Kopf, und Anton Bruck­ner-Pres­se­spre­cher Hans Gessl beglei­te­ten die vie­len Besu­cher durch das zwei­tä­gi­ge Programm.

Bei der BRUCK­NER­ro­as am Sams­tag konn­ten die Besu­cher die unter­schied­lichs­ten Bei­trä­ge zu Ehren Anton Bruck­ners hören und sehen — von Brauch­tum über Ver­eins­kul­tur, Kunst und Geschich­te bis hin zu Musik und Kuli­na­rik war für jeden etwas dabei. Die Kir­chen und wei­te­ren Spiel­stät­ten waren bis auf den letz­ten Platz gefüllt.

In der Stadt­pfarr­kir­che fan­den sich der Chor der Musik­mit­tel­schu­le Timel­kam (Ltg. Eva-Maria Hohen­thal), der Stelz­ha­mer­chor Unge­n­ach (Ltg. Heimo Tief­en­tha­ler), aus der Lan­des­mu­sik­schu­le Vöck­la­bruck der Tee­niech­or (Ltg. The­re­sia Lei­mer), sowie Orgelschüler/Innen der Klas­se von Mag. Bernd Gei­ßel­brecht ein. Die Organist/innen lie­ßen auf der Orgel der Stadt­pfarr­kir­che, die bis heu­te noch zwei Regis­ter aus der Zeit Anton Bruck­ners besitzt, sym­pho­ni­sche Orgel­mu­sik von Anton Bruck­ner erklin­gen.

Die Chö­re such­ten eben­so den Bezug zu Anton Bruck­ners Musik, teils mit Ori­gi­nal­wer­ken, aber auch mit Bear­bei­tun­gen wie z. B. der “Fan­fa­ra Scher­z­an­da“ nach einem The­ma der 4. Sin­fo­nie, aus dem 3. Satz: Scher­zo, arran­giert von Mar­tin Kie­ner, sowie dem „Locus iste“-Jodler, nach dem berühm­ten Gra­dua­le arran­giert von Peter Mayer.

Im über­vol­len Hei­mat­haus, in dem sich auch der Gedächt­nis­raum für Anton Bruck­ner befin­det, musi­zier­ten die Vöck­la­bru­cker Spiel­leut. Nach dem Anton Bruck­ner sehr oft und ger­ne als Landl­gei­ger auf­ge­tre­ten ist, hät­te er bestimmt eine gro­ße Freu­de gehabt, selbst zur Gei­ge gegrif­fen und mit­ge­spielt. Par­al­lel dazu konn­te im Leb­zel­ter­haus die Aus­stel­lung ‚Alles Anton!‘ vom Haus­ruck­viert­ler Kunst­kreis sowie die Bruck­ner-Mario­net­te von Gabrie­le Lenz besucht wer­den. David Wag­ner mach­te für sein Pro­jekt ‚Wag­ner radelt Bruck­ner‘, des­sen Ergeb­nis im Herbst zu sehen ist, Halt in der Bruck­ner­stra­ße. Die Rad­lob­by beglei­te­te ihn trotz dem nicht enden wol­len­den Regen.

In der Kir­che Maria Schön­dorf tra­ten der Stadt­chor Lie­der­ta­fel Vöck­la­bruck (Ltg. Eva Leit­ner), des­sen Ehren­mit­glied Anton Bruck­ner war, und der Stadt­chor Gmun­den (Ltg. Ger­traud Stein­kog­ler) mit Pia­nis­tin und Orga­nis­tin Kei­ko Hat­to­ri und Flö­tis­tin Mar­git Eil­manns­ber­ger auf. Sie gaben eben­falls mehr oder weni­ger bekann­te Stü­cke von Anton Bruck­ner zum Bes­ten. An der Orgel bril­lier­te Mag. Bernd Gei­ßel­brecht mit Wer­ken von Anton Bruck­ner, sei­nem Schü­ler Franz Schmidt und sei­nem musi­ka­li­schen Geg­ner Johan­nes Brahms.

Den Schluss­punkt setz­te das bekann­te Singer/Songwriter Duo Andy­man aus Vöck­la­bruck mit drei groß­ar­ti­gen Urauf­füh­run­gen. Mit einem Augen­zwin­kern begab sich das Duo auf die Suche nach den künst­le­ri­schen Ein­ge­bun­gen und see­li­schen Stär­kun­gen, die Anton Bruck­ner in sei­ner Lieb­lings­stadt Vöck­la­bruck erfuhr und ging der Fra­ge nach, ob Anton Bruck­ner sein Werk ohne die Vöck­la­bru­cker Inspi­ra­tio­nen über­haupt schaf­fen hät­te kön­nen. In der Lan­des­mu­sik­schu­le fand die BRUCK­NER­ro­as einen gemüt­li­chen Aus­klang mit Jazz­ensem­bles der LMS und kuli­na­ri­scher Ver­sor­gung durch die Stadt­mu­sik und die Goldhauben.

Am zwei­ten Tag des Vöck­la­BRUCK­NER­fes­tes ver­such­te sich das Orches­ter der Stadt Vöck­la­bruck unter der Lei­tung von David Pen­netz­dor­fer zum ers­ten Mal in einer Bruck­ner Sin­fo­nie. Nach einer Ein­füh­rung des Diri­gen­ten in die 6. Sym­pho­nie, gelang es ihm die Musiker/innen zu Höchst­leis­tun­gen zu füh­ren! Das zu Begeis­te­rungs­stür­men hin­ge­ris­se­ne Publi­kum erleb­te eine Stern­stun­de des Orches­ters der Stadt Vöck­la­bruck und dank­te dafür mit Stan­ding Ovations!

Der BRUCK­NER­kaf­fee und die BRUCK­NER­scho­ko­la­de, die bei der Eröff­nung vom Welt­la­den Vöck­la­bruck in Zusam­men­ar­beit mit Schü­le­rin­nen der Don Bosco Schu­len prä­sen­tiert wur­den, sind ab sofort im Welt­la­den Vöck­la­bruck erhältlich.