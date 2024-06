Für einen Wan­de­rer ende­te die unge­plan­te Tour zur Rin­ner­hüt­te in Eben­see mit einem Hub­schrau­ber­flug ins Kran­ken­haus. Der 45-jäh­ri­ge Mann bekam gesund­heit­li­che Pro­ble­me, Umkeh­ren war für ihn kei­ne Option.

Ein deut­sches Ehe­paar brach am 13. Juni 2024 gegen 14:00 Uhr zu einer Wan­de­rung um den Offen­see in der Gemein­de Eben­see am Traun­see auf.

Auf dem Weg tra­fen sie auf Pas­san­ten und erkun­dig­ten sich nach der Alm­hüt­te. Die­se erklär­ten ihnen den Weg auf die Rin­ner­hüt­te, wel­chen sie dar­auf­hin antraten.

Auf­stieg trotz gesund­heit­li­cher Probleme

Bereits nach weni­gen Höhen­me­tern bekam der 45-jäh­ri­ge Mann gesund­heit­li­che Pro­ble­me. Da Umdre­hen kei­ne Opti­on mehr war, stie­gen sie wei­ter Rich­tung Hüt­te auf. Auf der Hüt­te ent­schie­den sie dann die Ret­tungs­kräf­te zu alarmieren.

Der Mann wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht, sei­ne 47-jäh­ri­ge Frau und die bei­den Hun­de wur­de vom Hub­schrau­ber der Flug­po­li­zei ins Tal geflo­gen, berich­tet die Polizei.