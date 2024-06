Am 07. Juni 2024 ver­an­stal­tet die Berg­ret­tung Ober­traun wie jedes Jahr die Ver­stei­ge­rung des zuvor auf­ge­stell­ten Mai­baums. Nach dem Umschnei­den des Bau­mes star­tet die ame­ri­ka­ni­sche Ver­stei­ge­rung: Neben ein­zel­nen Stü­cken des Bau­mes kön­nen auch groß­ar­ti­ge Sach­prei­se erstei­gert werden.

Knapp ein Monat nach dem Auf­stel­len des Mai­baums, wird die­ser am Sams­tag, den 07. Juni 2024 am Gemein­de­platz in Ober­traun wie­der gefällt und ver­stei­gert. So lei­tet um 18:30 Uhr ein Kon­zert der Orts­mu­sik­ka­pel­le das Fest fei­er­lich ein. Im Anschluss wird, der rein durch Mus­kel­kraft auf­ge­stell­te Baum, wie­der vor­sich­tig gefällt. So kön­nen Gäs­te ab 19:30 Uhr bei der ame­ri­ka­ni­schen Ver­stei­ge­rung des Mai­baums tol­le Sach­prei­se gewinnen.

Mit nur klei­nem Münz­ein­satz nimmt man an der Ver­stei­ge­rung teil und ein ablau­fen­der Alarm mit unbe­kann­ter Zeit wählt so die glück­li­chen Gewinner:innen aus. Neben einer Dar­bie­tung der Hei­mat­grup­pe, unter­hal­ten uns die Ari­kog­ler ab 20:30 Uhr musi­ka­lisch. Neben Fass­bier, Wein und Limo gibt es fürs leib­li­che Wohl auch Gegrilltes.

Der Rein­erlös der Ver­an­stal­tung kommt aus­schließ­lich dem Ankauf von neu­en Aus­rüs­tungs- und Ber­ge­ma­te­ri­al zugute.