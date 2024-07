In Gschwandt ist am spä­te­ren Sams­tag­abend ein Cabrio in einem Kreis­ver­kehr von der Fahr­bahn abge­kom­men, gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne gekracht in der Böschung gelandet.

Der Unfall pas­sier­te am spä­ten Sams­tag­abend im Kreis­ver­kehr am Kreu­zungs­punkt der B120 mit der L1305 Lau­dach­see­stra­ße und der L1306 Vorch­dor­fer Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Gschwandt.

Ein Cabrio ist offen­sicht­lich im Bereich der Aus­fahrt vom Kreis­ver­kehr aus noch unbe­kann­ten Grün­den von der Fahr­bahn abge­kom­men, gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne gekracht in wei­te­rer Fol­ge unter­halb der Stra­ße in der Böschung gelandet.

Ent­ge­gen ers­ter Mel­dun­gen war zum Glück nie­mand ein­ge­klemmt, die Ein­satz­kräf­te der bei­den alar­mier­ten Feu­er­weh­ren führ­ten in wei­te­rer Fol­ge die Auf­räum­ar­bei­ten und die Ber­gung des Unfall­fahr­zeu­ges durch.

Der Kreis­ver­kehr war für etwa ein­ein­halb Stun­den erschwert pas­sier­bar, der Ver­kehr der L1306 Vorch­dor­fer Stra­ße, Gmund­ner Stra­ße, wur­de von der Feu­er­wehr über eine Neben­fahr­bahn umgeleitet.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber