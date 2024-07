Der Lan­des­par­tei­vor­stand der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Volks­par­tei hat am 1. Juli die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten für die Natio­nal­rats­wahl beschlos­sen. Dem Beschluss vor­an­ge­gan­gen ist ein brei­ter demo­kra­ti­scher Pro­zess unter allen Gemein­de- und Stadtparteien.

Am 20. Juni wur­den bei der Dele­gier-ten­ver­samm­lung der OÖVP-Salz­kam­mer­gut die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten gewählt. Wäh­rend ande­re Par­tei­en schon vor Mona­ten mit den Vor-berei­tun­gen zur Natio­nal­rats­wahl gestar­tet haben, ent­schied sich die OÖVP für einen schlan­ken Pro­zess zur Kan­di­da­ten­fin­dung, um sich ganz auf die Arbeit für Ober­ös­ter­reich zu fokussieren.

Für den Bezirk Gmun­den tre­ten ins­ge­samt vier Kan­di­da­ten zur Wahl an. Die bis­he­ri­ge Natio­nal­rä­tin Bet­ti­na Zopf aus Alt­müns­ter führt erneut die Be-zirks­lis­te an, wie bereits im Jahr 2019. Nach fünf Jah­ren Erfah­rung im Na-tio­nal­rat wird sie auch die Wahl­kreis­lis­te im Traun­vier­tel anfüh­ren, da Jo-hann Sin­ger aus dem Bezirk Steyr-Land in den poli­ti­schen Ruhe­stand tritt. Bet­ti­na Zopf wur­de vom ÖAAB, dem Bau­ern­bund und den Frau­en in der OÖVP nominiert.

Im Natio­nal­rat ist Bet­ti­na Zopf in den Aus­schüs­sen für Arbeit und Sozia­les, Tou­ris­mus sowie Jus­tiz tätig. Sie betont: „Ich habe mich mein Leben lang für die Inter­es­sen der Men­schen ein­ge­setzt – sei es im Beruf, in der Per­so-nal­ver­tre­tung, in Ver­ei­nen oder nun in der Poli­tik. Mein Ziel ist es, die Regi­on und ihre Men­schen in Wien best­mög­lich zu vertreten.“

Mit Dr. Mar­tin Rei­ter wur­de ein Gschwandt­ner Gemein­de­rat auf den 6. Platz der Wahl­kreis­lis­te gereiht. Der stu­dier­te Human­me­di­zi­ner (Med. Uni-ver­si­tät Wien) setzt sich als Gemein­de­vor­stand in Gschwandt für die Berei-che Jugend, Frei­zeit und Sport ein und ist selbst in zahl­rei­chen Ver­ei­nen ehren­amt­lich tätig.

Rei­ter ist Mit­be­grün­der und Betrei­ber des Pri­mär­ver­sor­gungs­zen­trums Le-onding (Start März 2023) und Lei­ter des Stab­stel­le All­ge­mein­me­di­zin am Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Linz (Ärzt­li­che Direk­ti­on) — (damit ver­bun­de­ne Ver­ant­wort­lich­keit für ca. 100 Jung­ärz­te in Ausbildung).

„Ehren­amt ist für mich Ehren­sa­che. Men­schen hel­fen zu kön­nen, ist eines der schöns­ten Din­ge im Leben.“ erklärt der Human­me­di­zi­ner. Der St. Wolf­gan­ger Ste­fan Kolm­ber­ger ist der Bezirks-Jugend­kan­di­dat für die Natio­nal­rats­wahl und wur­de auf den 12. Platz gereiht.

Kolm­ber­ger ist Gemein­de­be­diens­te­ter am Markt­ge­mein­de­amt St. Wolf­gang. Der 29-Jäh­ri­ge enga­giert sich als Nach­wuchs­lei­ter und Trai­ner beim SV St. Wolf­gang sowie als Obmann der Bür­ger­schaft und der JVP St. Wolfgang.

„Ich kan­di­die­re im Team der OÖVP Salz­kam­mer­gut für die Natio­nal­rats­wahl, weil davon über­zeugt bin, dass wir als Jun­ge die Zukunft gestal­ten kön­nen, Die OÖVP bie­tet uns eine gute Büh­ne, um unse­re Zie­le zu ver­fol­gen“ – gibt sich Kolm­ber­ger moti­viert. Unser aus­ge­wo­ge­nes Team kom­plet­tiert Lau­ra Straub, die vom Senio­ren-bund nomi­niert wur­de. Die pen­sio­nier­te Radio­lo­gie-Tech­no­lo­gin kan­di­diert auf Platz 48 der Lan­des­lis­te für den Bezirk Gmun­den. „Mir ist wich­tig, dass die Anlie­gen der Senio­rin­nen und Senio­ren stark ver­tre­ten wer­den. Vor al-lem das Betreu­ungs­an­ge­bot für älte­re Men­schen inklu­si­ve der

wohn­ort­na­hen Gesund­heits­ver­sor­gung im länd­li­chen Raum sind mir ein Her­zens­an­lie­gen. Stich­wort: Vor­sor­ge­me­di­zin statt Reparaturmedizin“.

Lau­ra Straub enga­gier­te sich schon immer ger­ne für ihre Mit­men­schen, so war sie etwa 15 Jah­re in der Lan­des­lei­tung für die ARGE Zöli­a­kie und als Betriebs­rats­vor­sit­zen­de im Kli­ni­kum Gmun­den tätig.

Rich­tungs­ent­schei­dung zwi­schen Mit­te und Extreme

Für Bezirks­par­tei­ob­mann Rudolf Raf­fels­ber­ger stellt die Natio­nal­rats-wahl eine weg­wei­sen­de Ent­schei­dung zwi­schen einer gemä­ßig­ten und einer extre­men poli­ti­schen Aus­rich­tung dar. „In einer unsi­che­ren glo­ba­len Lage seh­nen sich die Men­schen nach Sta­bi­li­tät, Zuver­läs­sig­keit und Aus­ge­wo­gen-heit. Es ist weit­hin erkannt wor­den, dass Extrem­po­si­tio­nen ledig­lich spal­ten und kei­ne Lösun­gen bie­ten. Mit Bun­des­kanz­ler Karl Neham­mer ste­hen wir für eine zuver­läs­si­ge Poli­tik der Mit­te, die Sicher­heit und Klar­heit gewähr-leistet.“

Nach dem knap­pen Ergeb­nis der EU-Wahl steht im Herbst eine zen­tra­le Fra­ge im Raum: Soll Karl Neham­mer oder Her­bert Kickl Bun­des­kanz­ler wer-den? Mit Karl Neham­mer haben wir einen ver­läss­li­chen Staats­mann an der Spit­ze, der unser Land sicher durch her­aus­for­dern­de Zei­ten geführt hat und mit sei­ner Regie­rung bedeu­ten­de Fort­schrit­te erzielt hat“, erklärt Bet­ti­na Zopf, Abge­ord­ne­te zum Nationalrat.

Wahl­kreis­lis­te Traunviertel

1. Bet­ti­na Zopf, 1974, Abg. zum Natio­nal­rat, Land­wir­tin und Büro­kauf-frau, Alt­müns­ter (GM)

2. Mag. Bern­hard Ruf, 1976, Bun­des­rat, Bür­ger­meis­ter und AHS-Leh­rer, Bad Hall (SE)

3. Dr. Dag­mar Fetz-Lug­mayr, 1975, Sozio­lo­gin, Krems­müns­ter (KI)

4. Franz Gegen­leit­ner, 1953, Pen­sio­nist, Inzers­dorf im Krems­tal (KI)

5. Julia Gran­eg­ger, 1993, Unter­neh­me­rin, Steyr (SR)

6. Dr. Mar­tin Rei­ter, 1987, Arzt für All­ge­mein­me­di­zin, PVZ Leon­ding, Gschwandt (GM)

7. Anne­ma­rie Wolfs­jä­ger, 1968, Bür­ger­meis­te­rin, Sankt Ulrich bei Steyr (SE)

8. Tho­mas Brett­en­tha­ler, 1984, Unter­neh­mer, Wol­fern (SE)

9. Sabi­ne Sie­be­rer, 1980, Land­wir­tin, Klaus an der Pyhrn­bahn (KI)

10. Mar­cel Schei­mer, 2005, Schü­ler, Steyr (SR)

11. Hil­de­gard Höretz­au­er, 1969, Land­wir­tin, Groß­ra­ming (SE)

12. Ste­fan Kolm­ber­ger, 1995, Gemein­de­be­diens­te­ter, St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut (GM)

Und Platz 48 nur auf der Lan­des­lis­te: Lau­ra Straub, 1957, Pen­sio­nis­tin, Ohls­dorf (GM)