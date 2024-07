In Straß im Atter­gau ist am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den eine 59-Auto­len­ke­rin töd­lich verunglückt.

Die 59-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den war mit ihrem Kas­ten­wa­gen am 07. Juli 2024 gegen 05:55 Uhr auf der A1 West­au­to­bahn Rich­tung Wien unter­wegs. Auf Höhe einer Park­platz­ein­fahrt zu einem Rast­platz im Gemein­de­ge­biet von Straß im Atter­gau prall­te sie aus unge­klär­ter Ursa­che unmit­tel­bar nach dem Anprall­dämp­fer seit­lich gegen die lin­ke Leit­schie­ne und anschlie­ßend gegen eine Hinweistafel.

Fahr­zeug über­schlug sich — Len­ke­rin erlitt töd­li­che Verletzungen

Der Wagen schleu­der­te danach in eine Wie­sen­mul­de und gegen die Böschung, über­schlug sich und kam seit­lich auf der Fah­rer­sei­te lie­gend zum Still­stand. Die 59-Jäh­ri­ge erlitt bei dem Unfall töd­li­che Ver­let­zun­gen. Die Ber­gung erfolg­te durch drei Feu­er­weh­ren, die ins­ge­samt mit acht Fahr­zeu­gen im Ein­satz waren”, so die Polizei.

Bild­quel­le: C. Stox­rei­ter, AFKDO Mondsee