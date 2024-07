Nur mehr weni­ge Tage sind es bis zum Hall­stät­ter­see Schwimm Mara­thon. Am Sams­tag, dem 27 Juli erfolgt um 09:30 im Strand­bad Unter­see der Start­schuss für die Distan­zen 10 km und 5 km sowie für den Staf­fel­be­werb, eine hal­be Stun­de spä­ter star­ten auch die Schwim­mer und Schwim­me­rin­nen der 2,1 km Kurz­di­stanz. Die Wet­ter­pro­gno­sen sind aus­ge­zeich­net, Kurz­ent­schlos­se­ne kön­nen sich auch am Ver­an­stal­tungs­tag selbst noch nach­nen­nen. Erwar­tet wer­den auch zahl­rei­che Zuschau­er und Bade­gäs­te, die sich die­ses Spek­ta­kel nicht ent­ge­hen las­sen, wenn an die hun­dert Star­ter im sonst so ruhi­gen See ihre Wel­len schla­gen. Gesorgt ist auch für Mode­ra­ti­on und Musik und natür­lich küh­le Drinks, eine Grille­cke und ein Kuchenbuffet.

Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen bereits auf Hoch­tou­ren, der Ver­an­stal­ter, die Orts­stel­le Bad Goi­sern der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung freut sich auf einen attrak­ti­ven Bewerb mit sport­li­chen Spit­zen­leis­tun­gen und guter Stimmung.