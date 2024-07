Mit­ten im Jahr der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas von Bad Ischl und den Regio­nen des Salz­kam­mer­guts fand in der Kapu­zi­ner­kir­che in Gmun­den eine außer­ge­wöhn­li­che Kul­tur­or­gel­kon­zert- Kul­tur­ver­an­stal­tung statt.

Der in Gmun­den gebo­re­ne Musi­ker, Maler und Autor Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger über­rasch­te bereits mit dem Titel „Jod­ler — Land­ler- Anton Bruck­ner“ für die­se inter­na­tio­na­le Ver­an­stal­tungs­rei­he. Mit einem selbst­ge­sun­ge­nen Jod­ler aus dem Dach­stein­be­reich eröff­ne­te Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger die­ses Orgel­kon­zert mit Ton und Wort. Davor hat­te die Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feicht­in­ger für die Stadt Gmun­den ihre beein­dru­cken­den Eröff­nungs­wor­te gesprochen.

Sie wies dar­auf hin, dass im Feu­er­werk der Ver­an­stal­tun­gen die­ses Kul­tur­er­eig­nis inter­es­sant und für Über­ra­schun­gen sor­gen wer­de. Rai­ner König Hol­ler­wö­ger ver­such­te einen Zusam­men­hang zwi­schen dem Jod­ler als Gebet in der Natur, dem Land­ler als Tanz­er­leb­nis Anton Bruck­ners- er war Gei­ger auch auf den Donau­schif­fen- und zu den 3. Scher­zo Sät­zen des welt­be­rühm­ten Kom­po­nis­ten. Ton­ma­le­risch tauch­te Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger in die Sphä­ren des Him­mels, der Erde und des Was­sers in Freu­de und Trau­er ein.

Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger begrüß­te alle Anwe­sen­den, bedank­te sich per­sön­lich. Als begeis­ter­ter Glöck­ler begrüß­te er auch den Lei­ten­den der „Glöck­ler­pass“, Franz Hein­rich und den Obmann des heu­er 120 Jah­re alten Gmund­ner Trach­ten­ver­eins, Franz Wolfsgruber.

Wie die begeis­ter­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher sich äußer­ten, sei die Ver­bin­dung Land­ler- Jod­ler- Anton Bruck­ner mar­kant musi­ka­lisch dar­ge­stellt wor­den. Es sei eine gro­ße Über­ra­schung gewe­sen, wel­che Klän­ge der Kon­zert­or­ga­nist dem nur ein­ma­nua­li­gen 150-jäh­ri­gen Instru­ment ent­lo­cken konnte.

Der Holoch­aust – Über­le­ben­de beglei­ten­de His­to­ri­ker beschritt musi­ka­lisch in Pessach den Weg der Israe­li­ten aus Ägyp­ten ins ” Hei­li­ge Land”, um dann in einer Dop­pel­fu­ge mit dem mit­tel­al­ter­li­chen Kir­chen­ge­sang „Christ ist erstan­den” einzumünden.

Die ers­te gro­ße Über­ra­schung die­ses Abends war, dass Pater Albert Dückel­mann aus dem Stift Krems­müns­ter im Hin­blick auf die Heim­su­chung Mari­as sei­nen Segen erteil­te. Es gab damit einen zeit­li­chen und räum­li­chen Zusam­men­hang zu der Begeg­nung Mari­as mit der Hl. Eli­sa­beth (2.Juli) und dem ent­spre­chen­den baro­cken Ölge­mäl­de in der Kapu­zi­ner­kir­che. Von der Mode­ra­to­rin Bri­git­te Kirch­mai­er wur­de in berüh­ren­der Wei­se das bekann­te Lied ” Seg­ne du Maria” gesun­gen, dyna­misch beglei­tet von der Orgel und einer Vio­li­ne (gespielt von Mar­tin), in leben­di­ger Erin­ne­rung an die Bach­or­ga­nis­tin Ingrid Keplin­ger, eine Schwes­ter des Organisten.

Wie der Ton, die Gla­sur, die Far­be, Gestalt und der Ton der Musik klang­lich zusam­men­hän­gen kön­nen, wur­de hör­bar durch eine bun­te Inter­pre­ta­ti­on des gebür­ti­gen Gmundners.

Dabei waren Alt Gmund­ner Fay­en­cen aus der ehe­ma­li­gen Samm­lung sei­nes Vaters Franz und sei­ner Mut­ter Lot­te König-Hol­ler­wö­ger die Inspi­ra­ti­ons­quel­le. Die gesam­te Samm­lung ist heu­te ein wesent­li­cher, inte­gra­ti­ver Bestand­teil des ein­zig­ar­ti­gen Muse­ums für Kera­mik in Gmun­den von Ernst Grabner.

Die zwei­te Über­ra­schung des Abends war, dass der bekann­te Gmund­ner Schau­spie­ler und Dich­ter Erich Lang­wies­ner gemein­sam mit Bri­git­te Kirch­mai­er Kapi­teln aus dem neu­en Buch “Gol­di und Gol­din­chen. Ein Mär­chen für Kin­der und Erwach­se­ne, die in sich ihr Kind füh­len“ ein­drück­lich rezi­tier­te. An der Orgel spiel­te der Kom­po­nist und Orga­nist Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger einen Teil sei­ner pen­ta­to­ni­schen Kindersinfonie.

In sei­ner spon­tan­wir­ken­den sprach­ge­stal­te­ri­schen Kraft rezi­tier­te als wei­te­re Über­ra­schung Erich Lang­wies­ner sein frü­he­res Gedicht über Anton Bruck­ner und lei­te­te damit den Höhe­punkt des Abends ein. Denn der Sozi­al­for­scher und Musi­ker tauch­te mit geschlos­se­nen Augen in die Sphä­ren der ers­ten, sieb­ten und neun­ten Sin­fo­nie von Anton Bruck­ner ein. Es wur­de damit ein außer­ge­wöhn­li­cher Bogen von einer Lyrik über die Mehr­stim­mig­keit bis zur sich stei­gen­der, orches­tra­ler Aus­drucks­kraft gespannt. Es schie­nen die Blä­ser der Sin­fo­nien von Anton Bruck­ner hier in die­ser Kapu­zi­ner­kir­che erwacht zu sein.

Dem begeis­ter­ten Publi­kum wur­de durch sei­nen Enkel Mar­tin auf sei­ner Gei­ge und Rai­ner König-Hol­ler­wö­ger auf der Orgel eine jüdisch- besinn­li­che und freu­di­ge Tanz­mu­sik als Zei­chen gegen jeg­li­chen Anti­se­mi­tis­mus geschenkt. In sei­ner letz­ten Zuga­be spiel­te der Wie­ner Kul­tur­phi­lo­soph und His­to­ri­ker musi­ka­li­sche Stu­di­en zu sei­ner neun­ten Sin­fo­nie von Lud­wig van Beet­ho­ven, die vor 200 Jah­ren urauf­ge­führt wurde.