Am Wochen­en­de fei­er­te das Isch­ler Park­bad ein ful­mi­nan­tes Som­mer­ope­ning, das zahl­rei­che Besu­cher anzog und für einen unver­gess­li­chen Tag sorg­te. Schon am Nach­mit­tag begann das bun­te Trei­ben mit einem span­nen­den Arsch­bom­ben-Wett­be­werb. Mehr als 100 muti­ge Teil­neh­mer zeig­ten vor einer Jury, bestehend aus Mit­glie­dern der Natur­freun­de und des Isch­ler Jugend­ra­tes, ihre bes­ten Sprün­ge ins Was­ser. Die Jury bewer­te­te die Sprün­ge nach Krea­ti­vi­tät und Spritz­hö­he, und die Zuschau­er feu­er­ten die Teil­neh­mer begeis­tert an.

Für die klei­nen Gäs­te gab es eine gro­ße Hüpf­burg, auf der sie sich aus­to­ben konn­ten. Außer­dem wur­den kos­ten­los Was­ser­bäl­le und Luft­ma­trat­zen ver­teilt, die für zusätz­li­chen Bade­spaß sorg­ten. Die Isch­ler Tanz­he­xen boten in einer gemüt­li­chen Alm­hüt­te pro­fes­sio­nel­les Kin­der­schmin­ken an. Vie­le Kin­der freu­ten sich über bun­te Gesich­ter und fan­ta­sie­vol­le Verzierungen.

Für die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung sorg­te DJ Har­vey Mil­ler, der mit sei­nem abwechs­lungs­rei­chen Musik­mix für gute Stim­mung am Becken­rand sorg­te. Die Mode­ra­ti­on des Tages über­nahm Bern­hard Kreuz­hu­ber, der mit sei­ner bewähr­ten und humor­vol­len Art das Publi­kum bes­tens unter­hielt und durch das Pro­gramm führte.

Nach der Sie­ger­eh­rung des Arsch­bom­ben-Wett­be­werbs, bei der die bes­ten Sprin­ger mit tol­len Prei­sen aus­ge­zeich­net wur­den, ging der Bade­tag in die Ver­län­ge­rung. Ein gro­ßes Grill­fest lock­te die Besu­cher mit lecke­ren Spei­sen vom Grill und erfri­schen­den Geträn­ken. Die Sali­nen­ka­pel­le Bad Ischl sorg­te mit ihrem Kon­zert für eine fest­li­che Atmo­sphä­re und begeis­ter­te die Zuhö­rer mit ihren musi­ka­li­schen Darbietungen.

Die Ver­an­stal­tung wur­de durch den Besuch von Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler berei­chert, die es sich nicht neh­men ließ, per­sön­lich vorbeizukommen.

Die Natur­freun­de als Ver­an­stal­ter möch­ten sich herz­lich bei allen Besu­chern und Spon­so­ren bedan­ken, die zum Erfolg die­ser Ver­an­stal­tung bei­getra­gen haben.

Ein beson­de­rer Dank gilt den vie­len ehren­amt­li­chen und beruf­li­chen Mit­ar­bei­tern, die mit ihrem Ein­satz und ihrer Lei­den­schaft die­ses Som­mer­ope­ning ermög­licht haben. Ohne ihre Unter­stüt­zung wäre ein so gelun­ge­nes Fest nicht mög­lich gewesen.