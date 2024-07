Kon­zert­er­leb­nis der beson­de­ren Art. Der Hei­mat- und Kul­tur­ver­ein Gschwandt prä­sen­tiert Franz Posch & sei­ne Innbrüggler!

Zu einem außer­ge­wöhn­li­chen Kon­zert mit dem bekann­ten ORF Volks­mu­si­kan­ten Franz POSCH und sei­ner “Tanz­l­mu­si INN­BRÜGG­LER“ lädt der Hei­mat- und Kul­tur­ver­ein Gschwandt am 24. August 2024 in die Mehr­zweck­hal­le Gschwandt ein. In enger Zusam­men­ar­beit mit dem eben­falls aus Rund­funk und Fern­se­hen bekann­ten Peter GIL­LES­BER­GER, der auch durch die­sen beson­de­ren Abend füh­ren wird, ist es gelun­gen Franz Posch nach Gschwandt ein­zu­la­den. Mit dabei ist auch die Köcker Musi und die „Sto­aberg Sän­ge­rin­nen“ aus Bayern.

Der Abend fin­det einen gemüt­li­chen Aus­klang mit Aus­schank und Musik, bei dem man die Ein­drü­cke die­ser sel­te­nen Kon­zert­ge­le­gen­heit mit net­ten Gesprä­chen nach­wir­ken las­sen kann.

Da nur ein begrenz­tes Kar­ten­kon­tin­gent besteht und freie Platz­wahl herrscht, heißt es schnell han­deln. Saal­ein­lass ist um 19:00 Uhr, der Beginn der Ver­an­stal­tung um 20:00 Uhr.

Einen Kar­ten­vor­ver­kauf gibt es unter 0677/62300113 und im Spar­ge­schäft WALL­NER im Orts­zen­trum Gschwandt inner­halb der Öff­nungs­zei­ten. Las­sen Sie sich die­ses beson­de­re Ereig­nis nicht entgehen!