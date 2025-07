Wie gefei­ert gehört zeig­te sich beim gemüt­li­chen Grill­fest des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt am Mitt­woch 23.7.2025. Ein­ge­la­den waren alle Mit­glie­der und Freun­de der Orts­grup­pe Gschwandt. Und die ström­ten her­bei, am Ende muss­ten noch Tische und Bän­ke zusätz­lich auf­ge­stellt wer­den. An die 100 Besu­cher und Betreu­er füll­ten das Fest­ge­län­de und ver­brach­ten ein paar schö­ne gemein­sa­me Stun­den. Es gab köst­li­che Grill­hen­derl, Grill­bauch- und Schopf­stü­cke mit Pom­mes, Sem­merl oder Brot. Zube­rei­tet von den Grill­meis­tern Rein­hard Aigner und Karl Vicht­bau­er, dazu ein Salat­buf­fet, das von den Vor­stands­da­men kos­ten­los zur Ver­fü­gung gestellt wur­de, wie auch spä­ter ein gro­ßes Kuchen- und Tor­ten­buf­fet. Natür­lich fehl­te es auch nicht an küh­len Geträn­ken, die im Kühl­wa­gen von Rein­hard Aigner die rich­ti­ge Tem­pe­ra­tur hat­ten. Ein Lob und Dan­ke­schön an alle, die beim Auf­bau und Abbau der Zel­te und Tische/Bänke, beim Zube­rei­ten der Spei­sen und Geträn­ke und im Ser­vice tat­kräf­tig mit­ge­ar­bei­tet haben. Ger­hard Hin­ter­wirth, ein Freund und Spon­sor der PV Orts­grup­pe Gschwandt steu­er­te Sem­meln und Brot zum Gelin­gen des Fes­tes bei, dafür ein herz­li­ches Dankeschön!

Vor­sit­zen­der Kurt Viert­bau­er eröff­ne­te mit der Begrü­ßung das Grill­fest und bedank­te sich für das zahl­rei­che Erschei­nen und bei sei­nem Team der Orts­grup­pe Gschwandt und über­gab das Mikro an Allein­un­ter­hal­ter Wal­ter Renn­ho­fer, der sofort mit sei­nen Lie­dern und Gesang Stim­mung ins Fest brach­te. Es gab nur zufrie­de­ne Gesich­ter, die auch rich­tig Sitz­fleisch bewie­sen und den Tag und die begin­nen­de Nacht genos­sen haben.