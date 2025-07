Bei den ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­meis­ter­schaf­ten für Haf­lin­ger und Nori­ker in Sprin­gen und Dres­sur, die am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de 26. und 27. Juli 2025 auf der her­vor­ra­gend vor­be­rei­te­ten Traun­stein Reit­an­la­ge in Gschwandt bei Gmun­den statt­fan­den, sorg­ten das Schwes­ter-Duo Lisa und Eva Win­disch­bau­er für beson­de­re sport­li­che Highlights.

Lisa Win­disch­bau­er sicher­te sich mit ihrer Haf­lin­ger­stu­te San­ta­na in der Dres­sur der Klas­se Junio­ren den Vize-Lan­des­meis­ter­ti­tel, wäh­rend ihre Schwes­ter Eva Win­disch­bau­er eben­falls mit ihrem Haf­lin­ger­wal­lach Ala­ba im Sprin­gen der all­ge­mei­nen Klas­se erfolg­reich war und den zwei­ten Platz in der Lan­des­wer­tung erreich­te. Den Lan­des­meis­ter­ti­tel im Sprin­gen konn­te Mag­da­le­na Muhr aus Alt­müns­ter für sich entscheiden.

Neben die­sen star­ken Leis­tun­gen möch­ten wir allen Meis­te­rin­nen und Meis­tern der Haf­lin­ger- und Nori­ker­be­wer­ben und auch den Rei­te­rin­nen und Rei­tern der offe­nen Bewer­ben recht herz­lich gra­tu­lie­ren – sie haben beein­dru­cken­de Rit­te und sport­li­ches Kön­nen auf höchs­tem Niveau gezeigt.

Die Ver­an­stal­tung war nicht nur sport­lich ein vol­ler Erfolg, son­dern über­zeug­te auch mit erst­klas­si­gen Boden­ver­hält­nis­sen trotz andau­ern­den Nie­der­schlä­gen über das gan­ze Wochen­en­de und einer top Gas­tro­no­mie, die sowohl Teilnehmer/innen als auch Zuschauer/innen begeisterte.

Das Orga­ni­sa­ti­ons­team der Reit­an­la­ge Gschwandt bedankt sich bei allen Helfer/innen, Richter/innen und Spon­so­ren für die gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung und freut sich bereits jetzt, Reiter/innen und Pfer­de­freun­de zu zukünf­ti­gen Tur­nie­ren herz­lich begrü­ßen zu dürfen.