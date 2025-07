Am Sonn­tag 20.7.2025 fand in Gschwandt/Fleckleiten ein bes­tens besuch­tes Fah­rer­tref­fen statt. Bei strah­len­dem Son­nen­schein gin­gen 23 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus Ober­ös­ter­reich und Tirol an den Start. Eine erfreu­li­che Star­ter­an­zahl, die sich gegen­über dem Vor­jahr fast ver­dop­pelt hat und die auch für bes­te Stim­mung auf dem Tur­nier­platz sorg­te. Am Vor­mit­tag stan­den die Dres­sur­be­wer­be auf dem Pro­gramm und am Nach­mit­tag folg­te das span­nen­de Kegel­fah­ren, bei dem zwei fes­te Hin­der­nis­se für zusätz­li­che Her­aus­for­de­run­gen sorg­ten. Die Ver­an­stal­tung ging ohne beson­de­re Vor­komm­nis­se und ver­let­zungs­frei über die Büh­ne. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer waren begeis­tert und gaben ihr Bes­tes. Auch für das leib­li­che Wohl wur­de aus­rei­chend und köst­lich gesorgt.

Am Ende strahl­ten die Sie­ge­rin­nen und Sie­ger mit der Son­ne um die Wet­te. Sowohl der sport­li­che Ehr­geiz als auch die freund­schaft­li­che Atmo­sphä­re unter den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern mach­ten die Ver­an­stal­tung zu einem vol­len Erfolg. Gra­tu­la­ti­on an das gan­ze Team des Reit­ver­ei­nes Fleck­lei­ten zu die­ser per­fekt gelun­ge­nen Ver­an­stal­tung. Schau­en Sie auch auf der Home­page www.teamfleckleiten.at vor­bei, dort gibt es auch Foto­ga­le­rien zu den Ver­an­stal­tun­gen und zum Ver­ein! Anse­hen lohnt sich.