War der Tag 1 des Coun­try­fes­tes am See­bahn­hof in Gmun­den schon ein rie­sen Erfolg, so über­traf Tag 2 am 27.7.2024 wohl alle Erwar­tun­gen. Bereits am frü­hen Nach­mit­tag füll­te sich das Ver­an­stal­tungs­are­al am See­bahn­hof mit Besu­chern und als die Band „Still Coun­try“ als ers­te Grup­pe des Tages musi­ka­lisch das Coun­try­fest eröff­ne­te, waren schon hun­der­te Plät­ze mit Coun­try­fans gefüllt. Und der Zustrom riss nicht ab, am Abend betrat dann die Spit­zen­band „Cat Lion Band“ die Büh­ne. Da war das Publi­kum nicht mehr zu hal­ten. Das Orga­ni­sa­ti­ons­team des Traun­see Coun­try­fes­tes rund um ÖAAB-Obmann Maxi­mi­li­an Att­wen­ger und Man­fred Andess­ner hat alle Regis­ter gezo­gen und sorg­te mit Geträn­ke­bars, in der auch Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf beim Aus­schen­ken ins Schwit­zen kam und einer kuli­na­risch reich­hal­ti­gen Küche für das leib­li­che Wohl. Vie­le Ehren­gäs­te aus Poli­tik und Gesell­schaft, dar­un­ter auch NR-Abge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf lie­ßen es sich nicht neh­men und besuch­ten das gelun­ge­ne Fest am Seebahnhof.

“Der­ar­tig lus­ti­ge, zufrie­de­ne und gut gelaun­te Men­schen­men­gen hat es wohl noch nie am See­bahn­hof gege­ben. An der Bar haben wir mäch­tig geschwitzt und die Zapf­häh­ne sind stun­den­lang ohne Unter­bre­chung geron­nen. Unser Ver­an­stal­tungs­team hät­te sich dies nicht ein­mal zu träu­men gewagt und hat sich die­sen Erfolg mehr als ver­dient. Wir freu­en uns schon jetzt auf das Coun­try­fest am See­bahn­hof 2025“, so ein glück­li­cher Bür­ger­meis­ter und Mit­strei­ter Ste­fan Krapf.