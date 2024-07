Durch Gmun­den fla­nie­ren, Freun­de tref­fen und einen lau­en Som­mer­abend genie­ßen. All das lässt den belieb­ten Mond­schein­bum­mel am Don­ners­tag, 1. August, zu einem wun­der­schö­nen Erleb­nis werden.

Die Stadt­ge­mein­de orga­ni­siert in Zusam­men­ar­beit mit den Gmund­ner Innen­stadt­ge­schäf­ten die zau­ber­haf­te und all­seits bekann­te lan­ge Ein­kaufs­nacht am See. Dut­zen­de Geschäf­te, Bars und Ate­liers haben lan­ge offen. Die gesam­te Innen­stadt ist von 17 bis 22 Uhr auto­frei! Die Han­dels­ge­schäf­te zei­gen die tren­digs­ten Out­fits und Kol­lek­tio­nen inter­na­tio­na­ler Desi­gner. Ein durch­ge­hen­des Kin­der­pro­gramm am Rat­haus­platz – Sand, Spiel und Spaß, Schmin­ken und Malen – begeis­tert die Kleinen.

Alle Gmund­ner Öffis sind an die­sem Abend bis 1 Uhr gra­tis als kom­ple­xer Zubrin­ger­dienst im Ein­satz. Dazu zäh­len City­bus­se und die Traun­see­tram. Am ent­spann­tes­ten rei­sen jene an, die die Park­plät­ze am Stadt­rand ansteu­ern und sich von dort per Öffi zum Mond­schein­bum­mel chauf­fie­ren lassen.

Die Ein­kaufs­nacht am See fin­det bei jeder Wit­te­rung statt.

www.mondscheinbummel.at