Ulri­ke Mos­ham­mer (Vöck­la­bru­cke­rin, Autorin, Lek­to­rin und Päd­ago­gin an einer Schu­le am Traun­see) prä­sen­tiert ihren Kri­mi “Mords­schnit­zel” :

Vale­rie Thal­ler ist geehrt, als der legen­dä­re “Schnit­zel­kö­nig” sei­nen 70. Geburts­tag in ihrem “Grand Hotel” fei­ert. Gela­den sind Fami­lie und Freun­de, doch im Lau­fe des Abends mischen sich auch uner­wünsch­te Gäs­te unter die Gesell­schaft. Offen­bar sind nicht alle dem Gas­tro­no­men wohl­ge­son­nen, denn am nächs­ten Mor­gen liegt er tot in sei­nem Wohn­zim­mer. Gemein­sam mit ihrer Freun­din Nora ver­sucht Vale­rie zu rekon­stru­ie­ren, was in der Nacht geschah. Kön­nen sie den Täter ent­lar­ven, bevor er ein zwei­tes Mal zuschlägt? (Zitat, Ori­gi­nal­text unter: ulrike-moshammer.at)

In der “Lila Höh­le” im 1. Stock (lei­der gibt es kei­nen Lift). Ein­tritt frei.

Im Rah­men des Mond­schein­bum­mels ver­wöhnt die Stadt­bü­che­rei Gmun­den an die­sem Abend das Publi­kum in ihrem wun­der­schö­nen Innen­hof mit einer Bar, Crê­pes und Toast…