Rekord­ver­däch­ti­ge 194 Teil­neh­mer fan­den sich beim heu­ri­gen Musik Camp in Lam­bach, das vom Jugend­re­fe­rat des OÖBV Vöck­la­bruck ver­an­stal­tet wur­de, ein. Geprobt und unter­ge­bracht waren die Teil­neh­mer im ABZ Lambach.

Nach 10 Jah­ren über­gab Mari­on Kohl­roß das Amt im Jugend­re­fe­rat ihren Nach­fol­gern Zah­rah Weng­ler (MK Tief­gra­ben) und Ste­fan Das­pers­gru­ber (MV Rüs­torf), die das Musik Camp nicht min­der per­fekt orga­ni­sier­ten. Viel admi­nis­tra­ti­ver Auf­wand stand bevor, ehe der ers­te Teil­neh­mer am Sonn­tag die Schwel­le des ABZ betre­ten konnte.

Sehr hei­ßes Wet­ter erwar­te­te die Jugend­li­chen dann in die­ser musi­ka­li­schen Feri­en­wo­che. Ein­ge­teilt in drei Orches­ter (A, B, C) fan­den ver­schie­de­ne Grup­pen­ak­ti­vi­tä­ten, Regis­ter­pro­ben und Marsch­pro­ben statt. Das Frei­zeit­pro­gramm kam dabei aber auch nicht zu kurz. Tisch­ten­nis­tu­nie­re, ein pro­ben­frei­er Spie­le­nach­mit­tag mit Vol­ley­ball- und Fuß­ball­spie­len, ein Kna­cker-Grill­abend mit Volks­tanz bei gemüt­li­chem Lager­feu­er und dem Besuch ehe­ma­li­ger Musi­ker sorg­ten für Abwechs­lung. Vie­le neue Freund­schaf­ten konn­ten geschlos­sen wer­den und das Wich­tigs­te: Die Jugend­li­chen hat­ten sicht­lich Spaß am musi­zie­ren, es konn­ten vie­le schö­ne Erin­ne­run­gen geschaf­fen werden.

Wir vom Bezirks­ver­band Vöck­la­bruck sagen den Eltern herz­li­chen Dank für euer Ver­trau­en, den Teil­neh­mern Dan­ke für die schö­nen Stun­den sowie den gemein­sa­men Erleb­nis­sen und freu­en uns auf ein Wie­der­se­hen beim Musik Camp am 13.–18. Juli 2025!