Bereits der ers­te Tag der Ver­an­stal­tung „Musik­ta­ge Gschwandt“ von 5.–7.7.2024 war ein Rie­sen Erfolg. Der Ver­an­stal­ter MVG-Musik­ver­ein Gschwandt unter Obmann Tho­mas Gil­les­ber­ger hat mit sei­nem Team alle Regis­ter gezo­gen und am Fuß­ball­platz der UNI­ON Gschwandt und in der Reit­hal­le opti­ma­le Vor­aus­set­zun­gen für ein Musik­spek­ta­kel der beson­de­ren Art zu schaf­fen. Am Frei­tag 5.7.2024 war es end­lich soweit und die Musik­ta­ge Gschwandt wur­den um 17:00 Uhr eröff­net. Mode­ra­tor Johann Pammin­ger, der auch Ehren­mit­glied der MVG ist, konn­te unzäh­li­ge Ehren­gäs­te, dar­un­ter Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer, LA und Bgm. von Scharn­stein Rudi Raf­fels­ber­ger, stell­ver­tre­tend für vie­le Bür­ger­meis­ter des Bezir­kes Fritz Steindl als Haus­herr, Pfarr­as­sis­ten­tin Anna-Maria Marsch­ner, Bezirks Ehren­ob­mann Kons. Jörg Schus­ter­bau­er, alle anwe­sen­den Gemein­de­ver­tre­ter aus Gschwandt und natür­lich eine gewal­ti­ge Anzahl von musik­be­geis­ter­te Zuschau­er herz­lich begrüßen.

Was dann folg­te war ein musi­ka­li­sches Feu­er­werk von 16 Musik­ver­ei­nen, die im 10 Minu­ten Takt am Fuß­ball­platz ein­mar­schier­ten und ihre Dar­bie­tun­gen in den Stu­fen D, D+1, E und als Gast­grup­pen dar­bo­ten. Einen der­ar­ti­gen Genuß für Ohren und Augen gab es wohl am Rasen in Gschwandt noch nie. Beson­ders her­vor­zu­he­ben waren die Show­vor­füh­run­gen der Klang­kör­per Kirch­ham, Neu­kir­chen, Lindach und Pins­dorf, denen mit tosen­dem Applaus gedankt wur­de. Im abschlie­ßen­den Fest­akt wur­de von den Ehren­gäs­ten die Wich­tig­keit des Zusam­men­hal­tes, der kul­tu­rel­le Wert der Musik­ka­pel­len und der Ein­satz der vie­len Musi­ker her­vor­ge­ho­ben. Mit Gän­se­haut spiel­ten dann alle Musik­ka­pel­len eini­ge gemein­sa­me Musik­stü­cke und als krö­nen­der Abschluss drei Stro­phen der Lan­des­hym­ne „Hoamat­land“. Nach die­sen Stra­pa­zen des Tages hieß es für alle Musi­ke­rin­nen, Musi­ker und Gäs­te ab in die Reit­hal­le der Uni­on Gschwandt zum gemüt­li­chen Teil und zur wohl­ver­dien­ten Jau­se, wo die Musik­grup­pe „Die Unbrass­ba­ren“ den musi­ka­li­schen Teil gestal­te­te. Und so kann es wei­ter gehen — Musik ver­bin­det Menschen!