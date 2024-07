Das Wochen­en­de vom 20. und 21. Juli 2024 stand ganz im Zei­chen der Jugend­för­de­rung im Uni­on-Yacht-Club Atter­see. Nach einer erfolg­rei­chen Opti­mis­ten Trai­nings­wo­che mit 135 Kin­dern, betreut von 55 Betreuer*innen, konn­ten die Kin­der am Wochen­en­de beim Opti Jojo Pokal, der auch die Jüngs­ten-Wer­tung der Öster­rei­chi­schen Opti­mist Ding­hy Ver­ei­ni­gung (U12) beinhal­tet, ihr Regat­ta­kön­nen unter Beweis stellen.

Seit 1991 wird der Opti Jojo Pokal im Uni­on-Yacht-Club Atter­see aus­ge­se­gelt. Der Opti­mist ist als weit ver­brei­te­te Ein­hand-Jol­le per­fekt um das Segeln ab dem Alter von 6–7 Jah­ren von Grund auf zu erler­nen. Dabei wer­den die Kin­der in klei­nen Trai­nings­grup­pen von Trainer*innen betreut, sodass ein siche­res und erfolg­rei­ches Erler­nen des Segel­sports gewähr­leis­tet wer­den kann.

51 Optimist-Segler*innen kamen am Wochen­en­de in den Uni­on-Yacht-Club Atter­see, um den tra­di­ti­ons­rei­chen Jojo-Wan­der­po­kal in die­sem Jahr zu erkämp­fen. Für eini­ge der Segler*innen war die­se Ver­an­stal­tung der Ein­stieg in das Regattasegeln.

Am Sams­tag konn­te wegen feh­len­den Win­des kei­ne Wett­fahrt durch­ge­führt wer­den. Das Wet­ter am Sonn­tag hat jedoch alles ent­schä­digt und bot traum­haf­te Bedin­gun­gen für die jun­gen Segler*innen, sodass drei Wett­fahr­ten statt­fin­den konn­ten. Damit wur­de die aus­ge­schrie­be­ne Anzahl an Wett­fahr­ten erreicht.

Gesamt­sie­ger des Opti­mist Jojo Pokals 2024 wur­de zum drit­ten Mal Kris Wag­ner (UYC­Ma, AUT 2033), womit der Jojo Pokal in das Eigen­tum von Kris Wag­ner über­geht. Zwei­ter wur­de Dani­el Has­lau­er (UYCWg, AUT 2040) und drit­ter der Gesamt­wer­tung Cle­mens Urles­ber­ger (UYCWg, AUT 2046).

Lisa Vin­az­zer gewann die Opti­mist-Club­meis­ter­schaft des UYCAs, sowie den Girls Award als bes­tes Mäd­chen und UYCAS Mit­glied (AUT 767).

Die Jüngs­ten­wer­tung (U12) geht an Cle­mens Urles­ber­ger vom Uni­on-Yacht-Club Wolf­gang­see, mit nur 10 Jah­ren (Jahr­gang 2013).