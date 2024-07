Am Sams­tag 27.7.2024 war es end­lich soweit. Das bereits über die Gemein­de­gren­ze hin­aus bekann­te Knit­tel­tur­nier SAW­MILL in der Lah­n­er­müh Gschwandt konn­te statt­fin­den. Mit 33 Moar­schaf­ten hat­ten die Ver­an­stal­ter um Joa­chim Wall­ner einen neu­en Rekord erzielt. Die Sport­flä­che war per­fekt her­ge­rich­tet, Schieds­rich­ter Johann „Pau­li“ Raf­fels­ber­ger war bereit und so konn­te der Start­schuss erfol­gen. Von wei­tem hör­te man schon die Holz­knit­tel kra­chen und es wur­de auf Teu­fel komm her­aus gewor­fen. Auch die weib­li­chen Teil­neh­me­rin­nen „stell­ten ihren Mann“ und es war extrem heiß. Zur Abküh­lung konn­ten die Tur­niert­ei­neh­mer die nahe am Aus­tra­gungs­ort vor­bei flie­ßen­de Lau­dach nüt­zen und natür­lich gab es auch küh­le Geträn­ke am Gelände.

Schließ­lich gab es nach schweiß­trei­ben­den Stun­den ein Ergeb­nis: der 1. Platz ging an “Niki‘s Stüberl” aus Att­nang Puch­heim, Platz 2 MIBA & Fri­ends und Platz 3 an die Stock­schüt­zen Gschwandt 2. Natür­lich haben ALLE ihr Bes­tes gege­ben und so ging das Tur­nier naht­los in die Sie­ger­par­tie mit DIS­CO über. DJ Cras­hO heiz­te die Stim­mung so rich­tig an und sorg­te so für einen per­fek­ten Abschluss des Knit­tel­tur­nier SAWMILL.