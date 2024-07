Es war wie­der so weit! Das jähr­li­che Grill­fest des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Gschwandt, auf das vie­le schon sehn­süch­tig war­te­ten, fand am Mitt­woch dem 24.7.2024 am Platz der Ver­eins­hüt­te in Baum­gar­ten statt. Vor­sit­zen­der Kurt Viert­bau­er hat mit sei­nem flei­ßi­gen Team wie­der gan­ze Arbeit geleis­tet und Zel­te, Tische, Schank und Küche am Vor­mit­tag auf­ge­stellt und vor­be­rei­tet und ab Mit­tag begann der Zustrom der vie­len Ver­eins­mit­glie­der und Freun­de des PV Gschwandt. Bis auf den letz­ten Platz mit über 100 Gäs­ten gefüllt, konn­te Kurt Viert­bau­er vie­le Bekann­te, dar­un­ter auch den Bezirks­vor­sit­zen­den Ger­hart Mayr, herz­lich begrü­ßen. Beson­ders erfreut waren die Ver­an­stal­ter, dass auch der „Ver­eins­mu­si­ker“ Wal­ter Renn­ho­fer gekom­men war und für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sorg­te. Mit küh­len Geträn­ken, Grill­hen­derl mit Pom­mes, Brat­würs­tel und Kote­letts und einem gro­ßen Salat- und Kuchen­buf­fet, dass die Frau­en des Ver­ei­nes bei­steu­er­ten, wur­de für einen kuli­na­ri­schen Hoch­ge­nuss gesorgt. Mit die­sem Grill­fest dankt der rege Ver­ein den treu­en Mit­glie­dern und bringt so eine will­kom­me­ne Abwechs­lung in den Alltag.

„Es ist schön anzu­schau­en, welch gro­ßen Erfolg wir heu­te wie­der erle­ben durf­ten. Nur zufrie­de­ne Gesich­ter bei den Gäs­ten, ein per­fekt funk­tio­nie­ren­des Team mei­ner Mit­strei­ter und auch der Wet­ter­gott hat­te Ein­se­hen. Ein beson­de­res Dan­ke­schön gilt auch Inge und Johann Pammin­ger, die für aus­rei­chend Strom für die Küche und Kühl­ge­rä­te sorg­ten und an Ger­hart Hin­ter­wirth vom Back­haus Hin­ter­wirth für die groß­zü­gi­ge Spen­de der fri­schen Sem­meln und Bro­te. Der Rein­erlös des Grill­fes­tes kommt natür­lich wie­der den Mit­glie­dern des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt zu Gute“, so ein sicht­lich zufrie­de­ner Vor­sit­zen­der Kurt Viertbauer.