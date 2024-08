Die AMS Gmun­den Lehr­lings­mes­se geht in die zwölf­te Run­de! Am Diens­tag, dem 15. Okto­ber, von 17 bis 19 Uhr und am Mitt­woch, dem 16. Okto­ber, von 8:30 bis 14 Uhr, öff­net die Geschäfts­stel­le des AMS Gmun­den ihre Türen für die bereits tra­di­tio­nel­le Lehr­lings­mes­se. Schu­len aus dem gesam­ten Bezirk Gmun­den sind ein­ge­la­den, um sich über span­nen­de Job­an­ge­bo­te und Fir­men zu informieren.

Mit über 40 Aus­stel­lern aus der Regi­on bie­tet die Mes­se eine her­vor­ra­gen­de Gele­gen­heit, direkt mit Unter­neh­men und Fach­leu­ten ins Gespräch zu kom­men. Inter­es­sier­te Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne kön­nen sich aus ers­ter Hand über Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und Kar­rie­re­chan­cen infor­mie­ren. Die Ver­an­stal­tung bie­tet die ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­keit, sich umfas­send über den Berufs­ein­stieg mit einer Lehr­aus­bil­dung zu infor­mie­ren und die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te und Per­spek­ti­ven kennenzulernen.

„Das Modell Leh­re wird für Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne inter­es­san­ter und auch durch ver­schie­de­ne Ange­bo­te und Bene­fits der Unter­neh­men immer attrak­ti­ver. Es ist uns wich­tig, dass Schü­ler und Schü­le­rin­nen best­mög­lich über die Lehr­stel­len, Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten und Kar­rie­re­chan­cen infor­miert wer­den, dafür sind wir da.“, betont Leo­pold Trem­mel vom AMS Gmunden.

„Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen bereits auf Hoch­tou­ren, und wir freu­en uns, die Lehr­lings­mes­se in gewohn­ter Manier bei uns im AMS Gmun­den ver­an­stal­ten zu kön­nen.“ so Trem­mel abschließend.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Mes­se und inter­es­san­te Details fin­den Sie auch im Inter­net unter www.lehrlingsmesse.at