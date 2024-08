Eine 13-Jäh­ri­ge aus Wien stürz­te am 20. August 2024 wäh­rend einer Fahr­rad­tour mit ihren Eltern auf der L1293 Schwar­zen­see­stra­ße bei St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut und zog sich dabei schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen zu.

Am Diens­tag unter­nahm eine Wie­ner Fami­lie eine Fahr­rad­tour von Strobl zum Schwar­zen­see. Bei der Rück­fahrt in Rich­tung Ruß­bach fuhr die 13-jäh­ri­ge Toch­ter in der Mit­te der drei­köp­fi­gen Grup­pe. Auf der L1293 Schwar­zen­see­stra­ße kam das Mäd­chen in einer leich­ten Links­kur­ve aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che zu Fall. Sie stürz­te und schlug mit dem Kopf auf der Fahr­bahn auf.

Mit schwe­ren Kopf­ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus gebracht

Das Mäd­chen wur­de schwer ver­letzt und nach einer Erst­un­ter­su­chung im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl in das Unfall­kran­ken­haus Salz­burg über­stellt. Die Poli­zei ermit­telt zur Unfallursache.

Quel­le: LPD OÖ