Der Haus­ruck­viert­ler Mund­art­kreis konn­te am 21. August 2024 im Cafe Glo­be­trot­ter in Wolf­segg wie­der zahl­rei­che Gäs­te begrü­ßen. Er besteht seit 24 Jah­ren und hat sich die Erhal­tung und Pfle­ge der regio­na­len, jetzt gespro­che­nen Mund­art zum Ziel gesetzt. Der Ein­fluss der Glo­ba­li­sie­rung macht auch vor der Spra­che nicht halt. Die Medi­en, allen vor­an das Fern­se­hen, ver­än­dern uns die Spra­che nach­hal­tig. Sei­ne akti­ven Mit­glie­der haben mit­ge­wirkt, dass die Mund­art wie­der einen hohen Stel­len­wert erlan­gen konnte.

Schrei­ben in der Mund­art brei­tet sich aus. Lia­ne Gru­ber (Vöck­la­bruck), Regi­na Höft­ber­ger (Att­nang-Puch­heim), Pau­la Koch (Ampfl­wang), Mari­an­ne Lachin­ger (Vöck­la­markt), Mari­an­ne Rau­chen­zau­ner (Pön­dorf), Elfi Schnegl­ber­ger (Lamb­rech­ten), Chris­ti­ne Schil­cher (Vöck­la­bruck), Wolf­ram Stelz­mül­ler (Pfaf­fing) und der Sprach­for­scher auf dem Gebiet der Haus­ruck­viert­ler- und Inn­viert­ler Dia­lekt­aus­drü­cke Josef Leit­ner (Kohl­gru­be) sorg­ten mit ihren lite­ra­ri­schen Bei­trä­gen für einen ent­span­nen­den und ange­neh­men Nachmittag.

Die Vize­prä­si­den­tin Chris­ti­ne Schil­cher führ­te sicher durch das Pro­gramm und die Musik­grup­pe GIK­LA­BA (Gitar­re-Kla­ri­net­te-Bass) mit Wolf­ram Stelz­mül­ler an der Gitar­re, Otto Preu­ner an der Kla­ri­net­te und Josef Six am Kon­tra­bass boten aus­ge­zeich­ne­te Musik.

Für die Pla­kat­ge­stal­tung und die Ein­schal­tung in die öffent­li­chen Medi­en ist Diet­mar Ema­tin­ger zustän­dig. Allen gebührt unser Dank.