Ein Brand einer Sau­na führ­te Sonn­tag­nach­mit­tag in Wolf­segg am Haus­ruck kurz­zei­tig zu einem grö­ße­ren Ein­satz drei­er Feuerwehren.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den am spä­te­ren Nach­mit­tag mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Gebäu­de” zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus im Gemein­de­ge­biet von Wolf­segg am Haus­ruck alar­miert. Der Brand in einer Sau­na — die Holz­ver­klei­dung an der Decke war betrof­fen — konn­te rasch gelöscht wer­den. Ver­letzt wur­den nie­mand. Nach rund einer Drei­vier­tel­stun­de war der Ein­satz vor Ort wie­der abgeschlossen.