Am Abend des 4. April 2025 wur­de im Schloss Wolf­segg die Aus­stel­lung „Erin­nern gegen das Ver­ges­sen“ fei­er­lich eröff­net. Die Initia­ti­ve zu die­ser ein­drucks­vol­len Aus­stel­lung ging von Han­na Bau­er, Schü­le­rin des BG Vöck­la­bruck, aus. Im Rah­men ihrer vor­wis­sen­schaft­li­chen Arbeit (VWA) setz­te sie sich inten­siv mit der Geschich­te der Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus aus Wolf­segg und Umge­bung aus­ein­an­der – ihrer eige­nen Heimatgemeinde.

Die Ver­an­stal­tung stieß auf gro­ßes Inter­es­se: Über 200 Per­so­nen fan­den sich im Saal des Schlos­ses ein – so vie­le, dass nicht für alle ein Sitz­platz zur Ver­fü­gung stand. Die­se gro­ße Reso­nanz zeigt, wie wich­tig und aktu­ell das The­ma Erin­ne­rungs­kul­tur auch heu­te noch ist.

Han­na Bau­er ist sehr erfreut über das gro­ße Inter­es­se an der Aus­stel­lung. „Ich woll­te den fast ver­ges­se­nen Opfern ein Gesicht und eine Stim­me ver­lei­hen, sie so der Ver­ges­sen­heit ent­rei­ßen“, sagt die Schü­le­rin des BG Vöck­la­bruck. Dem Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck dankt Bau­er für die Unter­stüt­zung. Des­sen Vor­sit­zen­der, Fre­de­rik Schmids­ber­ger, gibt den Dank umge­hend zurück. „Es ist bewun­derns­wert, was Han­na Bau­er mit ihrer Aus­stel­lung und dem Drum­her­um geleis­tet hat. Wie könn­ten wir zu so einem tol­len Pro­jekt nein sagen?“, ist Schmids­ber­ger von der Leis­tung der 18jährigen begeistert.

Die Eröff­nungs­re­de hielt der bekann­te Schrift­stel­ler Lud­wig Laher unter dem Titel „Das Lebens­mit­tel Erin­ne­rung“. In sei­nen Wor­ten spann­te er einen ein­drucks­vol­len Bogen zwi­schen indi­vi­du­el­ler Ver­ant­wor­tung, kol­lek­ti­ver Erin­ne­rung und der Bedeu­tung his­to­ri­scher Auf­ar­bei­tung – beson­ders in klei­ne­ren Gemein­den wie Wolfsegg.

Musi­ka­lisch beglei­tet wur­de die Ver­an­stal­tung von Andrea und Franz Froschau­er, deren ein­fühl­sa­me Dar­bie­tun­gen dem Abend eine wür­di­ge und stim­mungs­vol­le Atmo­sphä­re verliehen.

Das Maut­hau­sen Komi­tee Vöck­la­bruck dankt allen Betei­lig­ten – ins­be­son­de­re Han­na Bau­er – für ihr Enga­ge­ment und lädt herz­lich zum Besuch der Aus­stel­lung ein.

Öff­nungs­zei­ten und wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www.erinnern-wolfsegg.at