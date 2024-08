Kunst und Kul­tur ver­tra­gen sich bekannt­lich sehr gut. In einer Woche, am Frei­tag, dem 30. August, öff­net die POTEN­TI­ALS OÖ erst­mals ihre Tore. Drei Tage lang prä­sen­tie­ren sich 82 Kunst­schaf­fen­de aus ober­ös­ter­rei­chi­schen Kunst­ver­ei­nen, als asso­zi­ier­tes Pro­jekt der Kul­tur­haupt­stadt 2024, im Tos­ca­na Con­gress Cen­ter in Gmun­den auf einer inter­na­tio­na­len Bühne.

Um auch ober­ös­ter­rei­chi­sche Kul­tur­schaf­fen­de vor den Vor­hang zu holen, orga­ni­siert die POTEN­TI­ALS OÖ Mes­se­lei­tung gemein­sam mit ver­tre­te­nen Kunst­ver­ei­nen sowie deren Künst­le­rin­nen und Künst­lern ein viel­fäl­ti­ges Programm.

Als Sym­bol­bild und Blick­fän­ger für das Mes­se­pro­gramm der POTEN­TI­ALS OÖ wur­de die Alt­müns­terer Per­for­mance-Tän­ze­rin Han­nah Maria Wim­mer auf der Brü­cke zum See­schloss Ort foto­gra­fiert. Der Hin­ter­grund steht für das Salz­kam­mer­gut mit sei­nen Bräu­chen, Eigen­schaf­ten und natür­lich den Men­schen. Die Tän­ze­rin ist die Meta­pher für die Dyna­mik und Bewe­gung, die das Jahr der Kul­tur­haupt­stadt 2024 in die Regi­on gebracht hat. Die Stoff­bah­nen in Lila und Gelb sind ein Teil die­ser Dyna­mik und sym­bo­li­sie­ren für die Kunst­mes­se die aus­ge­stell­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler und das dar­ge­bo­te­ne Pro­gramm wäh­rend der Messetage.

Der her­aus­ra­gen­de Pro­gramm­punkt, der noch vor Eröff­nung der Mes­se statt­fin­den wird, ist der Mühl­viert­ler Art Cat Walk. Models der Agen­tur Mis­si­on Aus­tria prä­sen­tie­ren von Künst­le­rin­nen bemal­te und geschaf­fe­ne Klei­der. Mode­riert wird der Art Cat Walk von Andre­as Du Rieux ali­as Björn Borg.

Prä­sen­tiert wer­den Klei­der und Arbei­ten der Mes­se­teil­neh­me­rin­nen und Künst­le­rin­nen Ela Reit­in­ger, San­dra Hra­ba, Ingrid Gai­ler-Stop­per und der Frei­städ­ter Künst­le­rin Manue­la Eiben­stei­ner, die feder­füh­rend hin­ter der Orga­ni­sa­ti­on und Umset­zung des Mühl­viert­ler Art Cat Walk steht. Zum Kleid die­ser Künst­le­rin wird einen Schwa­nen­tanz Per­for­mance von Ste­pha­nie Par­th — Lara dargeboten.

Wei­ters in der Mode­schau inte­griert ist Wood Fashion — nach­hal­ti­ge Mode und Arbei­ten des Mode­de­si­gners Ema­nu­el Burger.

Die Models am Lauf­steg sind: Miss Ober­ös­ter­reich 2024 — Lena Sophia Schwarz, 2. Miss Ober­ös­ter­reich 2024 ‑Seli­na Schne­cken­rei­ter, 3. Miss Ober­ös­ter­reich 2024 — Julia Füh­rer, 4. Platz Miss Ober­ös­ter­reich 2024, Gina Gru­ber, Mis­ter Ober­ös­ter­reich 2024 — Syle Musa und Miss Online 2024 — Sophie Struber.

Wäh­rend der Mes­se­ta­ge fin­det am Sonn­tag eine Lesung der Autorin und Schrift­stel­le­rin Jana Beck statt, die aus ihrem his­to­ri­schen Roman „Unter fer­nem Him­mel“ liest. Eben­so ergän­zen zwei Kon­zer­te das Mes­se-Pro­gramm. Am Sams­tag tritt das das Wel­ten­bumm­ler-Ensem­ble „De Stra­wanza“ im Duo auf und am Frei­tag Nach­mit­tag steht das zwei­köp­fi­ge Orches­ter Michae­la Schaus­ber­ger und Mar­kus Bless auf der Büh­ne im Johann Orth Saal.

Pro­gramm­punk­te mit künst­le­ri­schem Bezug sind ein „POP-ART — mal Dir Dein Shirt“ — Work­shop mit Ingrid Gai­ler-Stop­per und Manue­la Eiben­stei­ner (bei Inter­es­se gebrauch­tes Klei­dungs­stück zum „auf­pep­pen“ mit­neh­men) am Frei­tag, eine Action-Pain­ting Per­for­mance von Ela Reit­in­ger am Sams­tag, bei der ein Stoff für Mode­de­sign ent­steht, und der Künst­ler John Owen malt „en plain air“ im Tos­ca­na Park. Ein wei­te­res High­light ist das Künst­ler­ge­spräch mit dem inter­na­tio­nal erfolg­rei­chen Robert Schöl­ler, dem „Maler des Lichts“, um 15:30 am letz­ten Messetag.

Der zen­tra­le Pro­gramm­punkt fin­det am Sams­tag um 14 Uhr statt – eine Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma: Was leis­ten Kunst­ver­ei­ne für die Gesell­schaft und wie wich­tig ist das Ehren­amt im Kunstbereich?Moderiert wird die Dis­kus­si­on von Dr.in Sil­vie Aigner, Chef­re­dak­teu­rin Par­nass Kunst­zeit­schrift, die teil­neh­men­den Exper­tin­nen und Exper­ten sind, Mag.a Ange­li­ka Dop­pel­bau­er — Kunst­his­to­ri­ke­rin und Kura­to­rin, Isa­bel­la Min­ni­ber­ger — ORF Redak­teu­rin und Obfrau der Gale­rie DIE FORUM Wels, Mag.a Mar­le­ne Elvi­ra Steinz — Kunst­his­to­ri­ke­rin und Kura­to­rin und Mag. Nor­bert Tra­wö­ger — Künst­le­ri­scher Direk­tor Orches­ter Linz und Künst­le­ri­scher Lei­ter der ers­ten oö. Kul­tur­EX­PO „Anton Bruck­ner 2024“.

Feder­füh­rend hin­ter der Podi­ums­dis­kus­si­on steht die künst­le­ri­sche Mes­se­lei­te­rin der POTEN­TI­ALS OÖ, Frau Mag.a Inge­borg Rauss, hin­ter allen wei­te­ren Pro­gramm­punk­ten der Mes­se­lei­ter für Pro­gramm, Micha­el Wit­tig. Kunst und Kul­tur als Sym­bio­se, visua­li­siert durch die Tän­ze­rin Han­na Maria Wim­mer, zu erle­ben auf der POTEN­TI­ALS OÖ Kunst­mes­se: Mühl­viert­ler Art Cat Walk am Don­ners­tag, dem 29. August um 20:00 Uhr, Mess­ta­ge: Frei­tag, 30. August bis Sonn­tag 1. Sep­tem­ber ab 11:00 Uhr im Tos­ca­na Con­gress Cen­ter in Gmunden.

Wei­te­re Infos unter: www.potentials-ooe.com/programm