Am Wochen­en­de des 5. Und 6. Okto­ber 2024 ver­wan­delt sich die „Remi­se 1894 Gmun­den“ in einen Ort, an dem Kunst und Natur in einer außer­ge­wöhn­li­chen Sym­bio­se ver­schmel­zen. Unter dem Titel „Bedroh­te Schön­hei­ten – eine künst­le­ri­sche Hom­mage an gefähr­de­te Tier­ar­ten“ prä­sen­tie­ren die bei­den Künst­ler Moritz Paul Spies­ber­ger und Flo­ra Spies­ber­ger ihre neu­es­ten Werke.

Die Aus­stel­lung wid­met sich der Fas­zi­na­ti­on und dem Schutz bedroh­ter Tier­ar­ten. Neben den detail­ge­nau­en Kera­mik­skulp­tu­ren exo­ti­scher Tie­re von Moritz Spies­ber­ger wer­den natur­ge­treue Tier­zeich­nun­gen von sei­ner Schwes­ter Flo­ra Spies­ber­ger zu sehen sein. Bei­de Kunst­for­men ergän­zen sich zu einer ein­zig­ar­ti­gen Hom­mage und errei­chen eine emo­tio­na­le und kraft­vol­le Tie­fe, die auf die Schön­heit und Viel­falt unse­rer Tier­welt auf­merk­sam machen soll.

Doch die Prä­sen­ta­ti­on „Bedroh­te Schön­hei­ten“ geht über rei­ne Kunst­be­trach­tung hin­aus und möch­te vor allem ein Bewusst­sein für den Erhalt gefähr­de­ter Arten schaf­fen und gleich­zei­tig einen wohl­tä­ti­gen Zweck unterstützen.

Die Aus­stel­lung ist am Sams­tag und Sonn­tag von 10:00 bis 18:00 Uhr bei frei­em Ein­tritt geöff­net. Las­sen Sie sich von der Schön­heit der exo­ti­schen Tier­welt ver­zau­bern und nut­zen Sie die Gele­gen­heit, Kunst und Enga­ge­ment für den Arten­schutz zu verbinden.

Ort: Remi­se 1894 Gmunden

Datum: 5. Und 6. Okto­ber 2024

Öff­nungs­zei­ten: 10:00 – 18:00 Uhr

Ein­tritt: frei