Am Sams­tag, dem 24.8.2024, kam es im Zuge der Kul­tur­ta­ge Gschwandt zu einem sen­sa­tio­nel­len Gast­spiel von Franz POSCH mit sei­nen “Inn­brügg­lern”, bekannt aus Rund­funk und Fern­se­hen mit der Sen­dung „Wann de Musi spüht!”. Mit dabei war auch die bekann­te “Köcka Musi” aus Ohls­dorf und die “Sto­aberg Sän­ge­rin­nen” aus Bay­ern. Nach meh­re­ren Inter­ven­tio­nen von Peter Gil­les­ber­ger bei Franz POSCH bekam er eine Zusa­ge und konn­te in Zusam­men­ar­beit mit dem Hei­mat- und Kul­tur­ver­ein Gschwandt ein Kon­zert der Super­la­ti­ve bei aus­ver­kauf­ten Haus orga­ni­sie­ren. Bereits um 19:00 Uhr bei Saal­ein­lass füll­te sich die Mehr­zweck­hal­le Gschwandt bis auf den letz­ten Platz mit fast 300 Besu­cher und um 20:00 Uhr wur­de Franz POSCH mit rie­sen Applaus auf der Büh­ne begrüßt.

Peter Gil­les­ber­ger, eben­falls aus Rund­funk und Fern­se­hen bekannt, mode­rier­te die­ses beson­de­re Kon­zert in alt bewähr­ter Wei­se und trug mit sei­nen „Gschicht­ln“ zu die­sem Abend wesent­lich bei. Er konn­te auch vie­le Ehren­gäs­te, dar­un­ter auch die Natio­nal­rä­tin Bet­ti­na Zopf und Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl mit Gat­tin begrü­ßen. Abwech­selnd spiel­ten dann die Voll­blut­mu­si­ker ihre Stü­ckerl und die “Sto­aberg Sän­ge­rin­nen” begeis­ter­ten mit vie­len selbst geschrie­be­nen Gesangs­dar­bie­tun­gen. Nach Kon­zer­tende wur­de der Saal rasch von den Stüh­len befreit und mit Tischen zu einem Gast­zim­mer umge­baut, wo es gemüt­lich mit Musik­be­glei­tung wei­ter ging.

“Die­ser Kul­tur­abend wird in die Geschich­te in Gschwandt ein­ge­hen und fin­det hof­fent­lich eine Fort­set­zung!“, so Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl, der Obmann des Hei­mat- und Kul­tur­ver­ein Mathi­as Buch­in­ger und Mode­ra­tor Peter Gil­les­ber­ger nach die­sem musi­ka­li­schen und gemüt­li­chen Hoch­ge­nuss. Ein beson­de­rer Dank und Wert­schät­zung gebührt dem gesam­ten Orga­ni­sa­ti­ons­team mit den vie­len Hel­fe­rin­nen und Hel­fern im Hin­ter­grund. Ohne sie wäre eine der­art auf­wen­di­ge Ver­an­stal­tung nicht durch­führ­bar. Auch für die per­fek­te Ton­tech­nik geht ein gro­ßes Dan­ke­schön an Franz Schindlauer.