Erst­mals fand am Fei­er­tag 15.8.2024 auf der Reit­an­la­ge des Uni­on Reit,- und Fahr­ver­ei­nes Fleck­lei­ten in Gschwandt der Reit­be­werb CDN Neu statt. Das Tur­nier war auch ein Teil­be­werb für den OÖ Kids Cup und den OÖ Pony Ein­stei­ger Cup 2024. Das Inter­es­se über­traf alle Erwar­tun­gen und so nah­men 40 Rei­te­rin­nen und Rei­ter teil. Die Hälf­te davon waren unter 18 Jah­ren. “Mit 66 Starts bei traum­haf­ten Wet­ter haben wir echt nicht gerech­net und ich und mein Team sind mehr als zufrie­den. Bei den Preis­über­rei­chun­gen gab es nur zufrie­den Gesich­ter und dies moti­viert für die nächs­ten Bewer­be und Ver­an­stal­tun­gen!“ so ein mehr als glück­li­cher Ver­an­stal­ter im Gespräch. Auch für das leib­li­che Wohl war zur Genü­ge gesorgt. Küh­le Geträn­ke und schmack­haf­te Spei­sen tru­gen zum Wohl­be­fin­den der Star­ter, ihren Begleiter/innen und auch den vie­len Besu­chern bei.

Span­nend wird es auch noch 3 Tage spä­ter am Sonn­tag 18.8.2024. Da kommt es zum neu­en Ter­min — Fah­rer­tref­fen 2024 eben­falls auf der Reit­an­la­ge des URFV Fleck­lei­ten in Gschwandt. Im Rah­men des Fah­rer­tref­fens wer­den die Lan­des­meis­ter­schaf­ten der länd­li­chen Fah­rer aus­ge­tra­gen. Das ver­spricht span­nen­de Stun­den auf der Reit­an­la­ge Fleckleiten!