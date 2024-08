Am Abend des 23. August 2024 wur­de ein her­ren­lo­ses Fischer­boot im süd­li­chen Teil des Traun­sees ent­deckt, was zu einem Ein­satz von Feu­er­wehr und Was­ser­ret­tung führ­te. Der Besit­zer des Boo­tes konn­te wohl­be­hal­ten am Ufer auf­ge­fun­den wer­den, und eine grö­ße­re Such­ak­ti­on wur­de verhindert.

Gegen 19:20 Uhr erreich­te die Feu­er­wehr ein Not­ruf über ein füh­rer­lo­ses Boot im Traun­see. Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr und der Was­ser­ret­tung eil­ten zur Stel­le, sicher­ten das Boot und schlepp­ten es an Land. Durch einen an Bord gefun­de­nen Aus­weis konn­te der Besit­zer schnell aus­fin­dig gemacht werden.

Miss­ver­ständ­nis ver­hin­dert Großalarm

Der 71-jäh­ri­ge Boots­be­sit­zer gab an, am Vor­mit­tag zum Fischen auf dem See gewe­sen zu sein und das Boot mit­tags wie­der ans Ufer gezo­gen zu haben. Eigent­lich hat­te er vor, am Nach­mit­tag erneut aus­zu­fah­ren, ent­schied sich jedoch auf­grund der hohen Tem­pe­ra­tu­ren dage­gen. Wie das Boot erneut ins Was­ser gelang­te, konn­te der Mann nicht erklä­ren. Dank der schnel­len Auf­klä­rung konn­te eine gro­ße Such­ak­ti­on ver­mie­den werden.

Quel­le: LPD OÖ