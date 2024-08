Am Don­ners­tag­mor­gen stürz­te ein 27-jäh­ri­ger Berg­stei­ger im See­wand­klet­ter­steig bei Hall­statt. Trotz des Stur­zes blieb er unver­letzt, eine Hub­schrau­ber­ret­tung war jedoch erforderlich.

Am frü­hen Mor­gen des 15. August 2024 mach­ten sich vier Freun­de aus dem Bezirk Vöck­la­bruck auf den Weg nach Hall­statt, um den anspruchs­vol­len See­wand­klet­ter­steig zu meis­tern. Nach einem etwa 45-minü­ti­gen Zustieg began­nen sie um 06:00 Uhr den Auf­stieg in den mit der Schwie­rig­keit D/E bewer­te­ten Steig. Bereits im ers­ten Drit­tel, in der Sek­ti­on “Dop­pel­dach”, hat­te der 27-Jäh­ri­ge Pro­ble­me beim Umhän­gen sei­ner Karabiner.

Glück im Unglück: Sturz ohne Verletzungen

In einem beson­ders schwie­ri­gen, teils über­hän­gen­den Abschnitt des Klet­ter­steigs konn­te sich der Mann nicht mehr am Stahl­seil fest­hal­ten und stürz­te weni­ge Meter in sein Klet­ter­steigs­et. Der Band­fall­dämp­fer funk­tio­nier­te wie vor­ge­se­hen und brems­te den Sturz ab, sodass der 27-Jäh­ri­ge unver­letzt blieb. Ein wei­te­res Auf­stei­gen oder Abstei­gen war jedoch auf­grund des beschä­dig­ten Klet­ter­steigs­ets nicht mehr möglich.

Ein­satz des Polizeihubschraubers

In die­ser aus­sichts­lo­sen Lage ver­stän­dig­te der Berg­stei­ger den Berg­ret­tungs­dienst. Der Ein­satz­lei­ter ent­schied, den Poli­zei­hub­schrau­ber der Flug­ein­satz­stel­le Salz­burg anzu­for­dern, um den unver­letz­ten, aber in Not gera­te­nen Berg­stei­ger zu ret­ten. Die Besat­zung der Flug­po­li­zei konn­te den erfah­re­nen Alpi­nis­ten sicher am varia­blen Tau aus der stei­len Fels­wand ber­gen und ins Tal bringen.

Quel­le: LPD OÖ