Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 20,7 Grad fiel der Juli um 1,8 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020). Kur­ze som­mer­li­che Pha­sen wech­sel­ten sich mit Schau­ern und Gewit­tern und küh­le­ren Abschnit­ten ab. Trotz­dem fiel der Juli in vie­len Regio­nen viel zu tro­cken aus.

Laut METEO-data zeich­ne­te sich der Juli durch eine regel­rech­te Ach­ter­bahn­fahrt der Tem­pe­ra­tu­ren aus. Immer wie­der gab es kur­ze recht som­mer­li­che Pha­sen mit Tem­pe­ra­tu­ren teil­wei­se über 30 Grad, dann aber auch wie­der Pha­sen, wo nicht mal 25 Grad erreicht wur­den. Trotz­dem brach­te es der Juli auf ins­ge­samt 9 Tro­pen­ta­ge (Tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad) und 10 Som­mer­ta­ge (Tem­pe­ra­tu­ren über 25 Grad). Die hei­ßes­ten Tage wur­den dabei in der letz­ten Juli­wo­che regis­triert. Im Juli gab es zahl­rei­che Tage mit Gewit­tern, z.B. am 06. Juli, 10. Juli, 12. Juli und 21. Juli. Der 06. Juli sticht dabei beson­ders her­vor, da hier ver­brei­tet stür­mi­sche Böen um 70 km/h gemes­sen wur­den, in Vöck­la­bruck sogar schwe­re Sturm­bö­en bis nahe 100 km/h. Die ulti­ma­ti­ven Ver­wüs­tun­gen wie gebiets­wei­se in der Stei­er­mark oder in Kärn­ten gab es im Salz­kam­mer­gut jedoch glück­li­cher­wei­se nicht.

Obwohl an durch­schnitt­lich 18 Tagen Nie­der­schlag fiel, fiel der Juli in vie­len Regio­nen zu tro­cken aus. In See­wal­chen betrug die Monats­men­ge gera­de ein­mal 68,1 mm. Das ist etwa die Hälf­te von dem, was nor­ma­ler­wei­se im Juli fällt. Am 17. Juli wur­de dabei die höchs­te Nie­der­schlags­men­ge von 22 mm gemes­sen, eben­so in Alt­müns­ter. In Bad Goi­sern wur­den am 12. Juli 32 mm ver­zeich­net, in Bad Ischl am 10. Juli 26 mm. Ansons­ten gab es kei­ne Wet­ter­sta­tio­nen mit über 20 mm an einem Tag. Mit durch­schnitt­lich etwa 250 Son­nen­stun­den wur­de das Soll für Juli in den meis­ten Regio­nen erreicht.

Aktu­el­le Lang­frist­pro­gno­sen gehen davon aus, dass der „Schau­kel­som­mer“ auch im August so wei­ter geht. Zeit­wei­li­ge som­mer­li­che bis hei­ße Pha­sen wer­den wie­der von Schau­ern und Gewit­tern unter­bro­chen. So extrem wie 1992 oder 2015, wo 16 Tro­pen­ta­ge ver­zeich­net wur­den, wird es jedoch vor­aus­sicht­lich nicht werden.

Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter