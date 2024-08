Dies­mal nicht mit den bekann­ten Kunst­stoff­stei­nen LEGO, son­dern mit dem Natur­pro­dukt HOLZ wird am 6. und 7.9.2024 in der MEN­NO­NI­TI­SCHEN FREII­KIR­CHE Gmun­den gebaut was das Zeug hält. Mit über 64.000 Holz­klöt­zen wird in der Holz­Bau­Welt eine Viel­falt von meter­ho­hen Tür­men, Tore, Häu­ser und Stadt­mau­ern und vie­les mehr ent­ste­hen. Den Kids sind dabei kei­ne Gren­zen gesetzt. In den Bau­pau­sen wer­den span­nen­de Geschich­ten mit Bau­erleb­nis­sen der Bibel erzählt. Bau­en macht auch hung­rig, auch für das leib­li­che Wohl wird am Frei­tag mit einem Abend­essen und am Sams­tag mit einem Imbiss gesorgt.

Der Auf­bau der Holz­kunst­wer­ke erfolgt am Frei­tag 6.9.2024 von 15:00 bis 18:00 Uhr und am Sams­tag von 10:00 bis 16:00 Uhr. Ein­ge­la­den sind alle „Bau­meis­ter“ von 6 — 12 Jah­ren, dafür ist aber eine Anmel­dung erfor­der­lich. Die Holz Stadt­be­sich­ti­gung ist dann am Sonn­tag 8.9.2024 von 9:30 bis 10:45 mög­lich. Zum Abschluss­got­tes­dienst mit Kir­chen­kaf­fee sind alle Eltern, Geschwis­ter und Freun­de herz­lich ein­ge­la­den. Kos­ten­bei­trag für einen Bau­tag sind € 15,- incl. Ver­pfle­gung und € 25,- für zwei Bau­ta­ge vor­ge­se­hen. Also wor­auf war­tet Ihr noch, schnell anmel­den und los gehts — komm bau mit uns!

Kon­takt und Anmel­dung bei Iris Lei­tun­gen, Cum­ber­land­stra­ße ist 4, 4810 Gmun­den. Tel. +43 650/823 73 93 oder unter E‑Mail: leithinger@gmx.at.