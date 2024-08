Am 24. und 25. August 2024 tra­fen sich Seg­le­rin­nen und Seg­ler aus Öster­reich, Deutsch­land und Tsche­chi­en im Uni­on-Yacht-Club Atter­see zur dies­jäh­ri­gen Finn Tro­phy Atter­see und zur D‑One Atter­see Tro­phy. Ins­ge­samt nah­men 30 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten an den Wett­kämp­fen in der Finn-Klas­se teil, 12 Seg­le­rin­nen und Seg­ler gin­gen in der D‑One Klas­se an den Start.

Der Sams­tag begrüß­te die Teilnehmer*innen mit strah­len­dem Son­nen­schein und kon­stan­ten Win­den von acht bis zehn Kno­ten, die aus nord­öst­li­cher Rich­tung weh­ten. Die som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren von 30 Grad wur­den durch die erfri­schen­de Bri­se gemil­dert, was idea­le Bedin­gun­gen für die Ren­nen bot. Die Finn-Segler*innen absol­vier­ten drei Wett­fahr­ten, wäh­rend die wen­di­gen D‑O­ne-Jol­len sogar vier Ren­nen meis­ter­ten. Bei­de Boots­klas­sen segel­ten am glei­chen Kurs, aller­dings mit getrenn­ten Starts.

Am Sonn­tag zeig­te sich das Wet­ter von sei­ner lau­ni­schen Sei­te. Trotz wenig ver­hei­ßungs­vol­ler Vor­her­sa­gen bewies die Wett­fahrt­lei­tung Mut und gab das Signal zum Aus­lau­fen. Der Mut mach­te sich bezahlt und sorg­te dafür, dass noch jeweils eine Wett­fahrt in bei­den Klas­sen statt­fin­den konnte.

Bei den Finn setz­te sich Micha­el Gubi vom UYC Mond­see an die Spit­ze und errang damit den Titel des ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­ver­bands­meis­ters und gewann ein Jah­res­an­recht den Rofi-Pokal, einen tra­di­ti­ons­be­haf­te­ten Wan­der­po­kal. Auf dem zwei­ten Platz folgt der Tsche­che Matouš Čer­ven­ka. Den drit­ten Platz ent­schied Chris­ti­an Hoff­mann vom UYCAs für sich.

In der D‑One Klas­se gewann Frank Sucha­nek vom Segel­klub Bay­er Uer­din­gen. Felix Hof­in­ger vom UYC Atter­see folg­te auf dem zwei­ten Platz und errang damit den Titel des ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­ver­bands­meis­ters. Auf dem drit­ten Platz, mit nur einem Punkt Rück­stand kom­plet­tier­te Jörg Deim­ling das Podi­um. Als ers­te Dame im gemischt­ge­schlecht­li­chen Feld plat­zier­te sich Karin Hof­in­ger an der fünf­ten Stelle.