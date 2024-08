In St. Lorenz ist am Frei­tag­nach­mit­tag offen­bar ein 35-jäh­ri­ger Motor­rad­len­ker töd­lich ver­un­glückt. Wie die Kro­nen­Zei­tung am Abend berich­tet, soll der Motor­rad­len­ker offen­bar gegen einen Wei­de­zaun gefah­ren sein, er wur­de dabei so schwer ver­letzt, dass er noch an der Unfall­stel­le starb.