Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­den die Kräf­te der Feu­er­weh­ren Mit­ter­weis­sen­bach, Bad Ischl und Pfandl zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­ret­tung ins Weis­sen­bach­tal alar­miert. Ein Len­ker kam mit sei­nem Klein­wa­gen von der Fahr­bahn ab, tou­chier­te einen Beton­pfei­ler wel­cher durch die Wucht des Auf­pralls aus­riss. Das Fahr­zeug sprang über ein Bach­bett und kam auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te schwer beschä­digt zum Stillstand.

Der Bei­fah­rer konn­te sich selbst­stän­dig jedoch ver­letzt wie­der auf die Stra­ße bege­ben. Der Len­ker muss­te von der Not­ärz­tin und ihrem Team noch im Wrack erst­ver­sorgt wer­den. Im Anschluss wur­de die­ser mit der Korb­tra­ge über den Kran vom schwe­ren Rüst­fahr­zeug geret­tet. Bei­de Per­so­nen wur­den von den Rot Kreuz Mit­ar­bei­tern ins Kran­ken­haus zur wei­te­ren Ver­sor­gung transportiert.

Nach der Ver­sor­gung des Len­kers, konn­te das Unfall­wrack mit dem Kran gebor­gen und an ein ver­stän­dig­tes Abschlepp­un­ter­neh­men über­ge­ben werden.

Ölsper­re im Bach

Nach­dem beim Crash Betriebs­mit­tel aus­ge­flos­sen sind, muss­ten Ölsper­ren im Was­ser errich­tet wer­den. Eben­so wur­de von der Behör­de eine Abtra­gung von ver­seuch­tem Erd­reich durch ein Bag­ger­un­ter­neh­men angeordnet.

Im Ein­satz stan­den neben den Feu­er­weh­ren Mit­ter­weis­sen­bach, Bad Ischl und Pfandl auch zwei Ein­satz­teams vom Roten Kreuz, von der Poli­zei und ein Abschleppunternehmen.

Quel­le und Bild­ma­te­ri­al: Chris­ti­an Wacek, FF Bad Ischl