Ein Besuch im Gips­zim­mer, Trai­ning mit Hun­den oder eine Lama­wan­de­rung: Das Feri­en­pro­gramm für die Kin­der der Mit­ar­bei­te­rIn­nen am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum war abwechs­lungs­reich. Neun Wochen lang ver­brach­ten ins­ge­samt mehr als 120 Buben und Mäd­chen zwi­schen zwei und zwölf Jah­ren eine auf­re­gen­de Zeit in den eigens ein­ge­rich­te­ten Betreu­ungs­räu­men der Kli­ni­ken Vöck­la­bruck, Gmun­den und Bad Ischl.

In Vöck­la­bruck waren ins­ge­samt rund 70 Kin­der aller Alters­stu­fen ange­mel­det, zu Spit­zen­zei­ten im August sogar 35 Kin­der gleich­zei­tig im Haus, was die hohe Nach­fra­ge der Betreu­ungs­mög­lich­keit unter­streicht. Neben einem Besuch bei der Ret­tung waren ein Trai­ning mit Agi­li­ty Hun­den oder der Aus­flug ins Gips­zim­mer High­lights. Auch an den ande­ren Stand­or­ten in Gmun­den und Bad Ischl nutz­ten vie­le Mit­ar­bei­te­rIn­nen die Gele­gen­heit, ihren Nach­wuchs wäh­rend der Arbeits­zeit in guten Hän­den zu wis­sen. 25 bzw. 20 Kin­der waren in Gmun­den und Bad Ischl tage­wei­se in der Som­mer­be­treu­ung, hat­ten dabei Spaß bei einer Lama­wan­de­rung, Spa­zier­gän­gen oder unter­nah­men eine Was­ser­bom­ben­schlacht im Park.