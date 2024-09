Auch bei der 10. Jubi­lä­ums­aus­ga­be des Jung­schüt­zen­schie­ßens war das Event im Jahr 2024 ein vol­ler Erfolg. Es tra­fen sich sen­sa­tio­nel­le 46 Arm­brust­schüt­zen zum fast tra­di­tio­nel­len Jung­schüt­zen­schie­ßen. Die­se Ver­an­stal­tung zeigt ein­mal mehr, dass auch die jün­ge­re Gene­ra­ti­on gro­ßes Inter­es­se am Fort­füh­ren von Brauch­tum und Ver­eins­le­ben im Inne­ren Salz­kam­mer­gut hat.

Trotz vie­ler Ver­an­stal­tun­gen in der Umge­bung ging es im Unter­seer Schüt­zen­heim bereits ab 9:00 Uhr hoch her. Bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den wur­de „gschmoh zômghuckt“, gesun­gen und gefei­ert. Die gro­ßen Gewin­ner des Haupt­be­werbs waren der Schüt­zen­ver­ein aus Berg, der einen „Tri­ple-Sieg“ errang. Beim Gedenk­schuss konn­te Außen­sei­ter Peter Kam­me­rer einen Sen­sa­ti­ons­sieg erzielen.

Die teil­neh­mer­stärks­te Mann­schaft in die­sem Jahr waren die Jung­schüt­zen aus Berg, gefolgt von der Heim­mann­schaft Unter­see und den Mann­schaf­ten aus Ram­sau. Den Ein­zel­be­werb im Modus „Ober­trau­ner-Wer­tung“ ent­schied Peter Unter­ber­ger aus Berg für sich. Der Gedenk­schuss, bei dem auf ein schwer ersicht­li­ches „wei­ßes Blattl“ auf einem wei­ßen Hin­ter­grund gezielt wur­de, stell­te einen beson­de­ren Schwie­rig­keits­grad dar. Die­se Wer­tung gewann über­ra­schend Peter Kam­me­rer mit einem 69-Teiler.

Als abso­lu­tes High­light der Ver­an­stal­tung stand auch in die­sem Jahr der „KO-Bewerb“ auf dem Pro­gramm. In 2er-Teams ging es dar­um, neben­ein­an­der zu zei­gen, wer das bes­se­re Ner­ven­kos­tüm hat. Dem Duo Ben­ja­min Besen­dor­fer und Maxi­mi­li­an Schil­cher gelang dies am bes­ten. Sie ent­schie­den das span­nen­de Fina­le knapp gegen das Team Mat­thi­as Pom­ber­ger und Peter Unter­ber­ger für sich.

Am Abend fand die Preis­ver­tei­lung sowie die gro­ße Tom­bo­la mit vie­len tol­len Prei­sen statt. Der Arm­brust­schüt­zen­ver­ein Unter­see möch­te sich herz­lich bei allen Hel­fern, Schüt­zen, Zuschau­ern und ins­be­son­de­re den zahl­rei­chen Spon­so­ren bedan­ken. Die­se Ver­an­stal­tung hat wie­der ein­mal gezeigt, wie wich­tig es ist, die jün­ge­re Gene­ra­ti­on zu för­dern und zu unter­stüt­zen, um den Erhalt der Ver­eins­viel­falt im Inne­ren Salz­kam­mer­gut auch in Zukunft zu sichern. Ein beson­de­rer Dank geht auch an die älte­ren Schüt­zen aus Unter­see, die als Bolz­trä­ger mit­ge­hol­fen haben, die­se ein­zig­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung zu ermöglichen.

Der Schüt­zen­ver­ein hofft auch im nächs­ten Jahr auf zahl­rei­che Teil­neh­mer der Jung­schüt­zen, um die­se Ver­an­stal­tung noch vie­le Jah­re orga­ni­sie­ren zu dürfen.