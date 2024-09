LINZ/GMUNDEN. Mit 1. Jän­ner 2025 über­nimmt Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Joan­nis Pano­to­pou­los die Lei­tung der Abtei­lung Ortho­pä­die und Ortho­pä­di­sche Chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesundheitsholding.

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Joan­nis Pano­to­pou­los (49) ist gebo­re­ner Luxem­bur­ger und arbei­tet der­zeit an der Uni­ver­si­täts­kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie Wien. Nach der Matu­ra in Luxem­burg stu­dier­te er Medi­zin in Wien.

Seit 2003 ist Dr. Pano­to­pou­los an der Uni­ver­si­täts­kli­nik für Ortho­pä­die des AKH Wien tätig, wo er 2012 die Fach­arzt­aus­bil­dung für Ortho­pä­die und Ortho­pä­di­sche Chir­ur­gie sowie 2019 die Fach­arzt­aus­bil­dung für Ortho­pä­die und Trau­ma­to­lo­gie abschloss. Seit zwei Jah­ren lei­tet er zudem das Depart­ment für Tumor­or­tho­pä­die. Zu sei­nen Schwer­punk­ten zäh­len die Tumor­or­tho­pä­die, Revi­si­ons­chir­ur­gie und Ope­ra­tio­nen von Weich­teil­tu­mo­ren. Dar­über hin­aus hat Dr. Pano­to­pou­los zahl­rei­che wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten veröffentlicht.

Dr. Pano­to­pou­los lebt der­zeit noch mit sei­ner Frau und den zwei Töch­tern in Wien. Er spricht ins­ge­samt fünf Spra­chen (Luxem­bur­gisch, Grie­chisch, Fran­zö­sisch, Deutsch und Eng­lisch). Zu sei­nen Hob­bies gehö­ren unter ande­rem das Gitar­re spie­len, alles was mit Hand­werk zu tun hat und Lesen.

„Ich freue mich, dass wir mit der getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dung für das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den eine fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­keit enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Dr. Joan­nis Pano­to­pou­los und sei­nem Team in Gmun­den alles Gute für sei­ne künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.