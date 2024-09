Die lan­ge gefor­der­te Geschwin­dig­keits­be­schrän­kung in der Salz­bur­ger Stra­ße auf 30 km/h kommt. Es gibt nun ein posi­ti­ves Gut­ach­ten des Ver­kehrs­sach­ver­stän­di­gen des Lan­des: Die Baum­pflan­zun­gen und wech­sel­sei­tig ange­ord­ne­ten Stell­plät­ze in der machen es mög­lich, hier eine 30er Geschwin­dig­keits­be­gren­zung zu ver­ord­nen. „Damit wird die Ver­kehrs­si­cher­heit in die­sem wich­ti­gen Abschnitt end­lich erhöht“, so Mobi­li­täts­stadt­rä­tin Son­ja Pick­hardt-Kröp­fel (GRÜ­NE)

Lan­ge hat es gedauert

Nach­dem der Bil­dungs­cam­pus 2021 fer­tig­ge­stellt und der Schul­be­trieb auf­ge­nom­men wur­de, begann das Deba­kel und ein lan­ges hin-und her! Schutz­we­ge muss­ten wie­der ent­fernt wer­den, da die­se gut­ach­ter­lich nicht geneh­migt wur­den. Noch immer galt Tem­po 50 als erlaubt, obwohl die Salz­bur­ger Stra­ße genau in die­sem Abschnitt von vie­len öffent­li­chen Gebäu­den gera­de­zu gesäumt ist: begin­nend mit dem Bil­dungs­cam­pus, dem Wohn­haus der Lebens­hil­fe, dem Senio­ren­heim St. Kla­ra, dem Mut­ter­haus, einer bestehen­den Arzt­pra­xis und neu ent­ste­hen­dem Pri­mär­ver­sor­gungs­zen­trum sowie zwei Krab­bel­grup­pen. Die Grü­nen hat­ten bereits bei der Pla­nung des Bil­dungs­cam­pus dar­auf gedrängt den Ver­kehr, d.h. siche­re Geh- und Rad­we­ge zu den Schu­len mit­ein­zu­be­zie­hen, was aber vom frü­he­ren Bür­ger­meis­ter nicht umge­setzt wurde.

End­lich die Sicher­heit erhöht

„Nicht zuletzt das Grü­ne Band – die Begrü­nung der Salz­bur­ger Stra­ße mit gro­ßen hit­ze­taug­li­chen Bäu­men – macht es nun mög­lich, das Tem­po hier, bei der Ein­fahrt in die Stadt, zu dros­seln und es gibt nun grü­nes Licht vom Sach­ver­stän­di­gen für Tem­po 30“, freut sich, Pick­hardt-Kröp­fel. „Die Sicher­heit der Schul­kin­der, das neue ent­ste­hen­de Ärz­te­zen­trum, der heil­päd­ago­gi­sche Hort, das Senio­ren­heim, das Wohn­haus der Lebens­hil­fe, alle wer­den von der Tem­po­re­duk­ti­on profitieren.“