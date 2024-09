In Grün­au im Alm­tal wur­den am Sonn­tag Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren, der Ret­tung, des Not­arz­tes und der Poli­zei zu einem ver­meint­lich schwe­ren Ver­kehrs­un­fall alar­miert. Wie sich spä­ter her­aus­stell­te, war der Alarm jedoch ein Fehl­alarm, aus­ge­löst durch ein iPhone.

Die Alar­mie­rung führ­te die Ein­satz­kräf­te zur L549 Alm­see­stra­ße in Grün­au im Alm­tal, wo eine Per­so­nen­ret­tung nach einem gemel­de­ten Ver­kehrs­un­fall erfol­gen soll­te. Trotz inten­si­ver Suche im genann­ten Bereich und der Umge­bung konn­te jedoch kei­ne Unfall­stel­le gefun­den wer­den. Die Feu­er­wehr Grün­au im Alm­tal berich­te­te, dass ein auto­ma­ti­scher Not­ruf durch ein iPho­ne aus­ge­löst wor­den sein dürf­te, was den Fehl­alarm verursachte.

Suche ohne Ergebnis

Meh­re­re Ein­satz­fahr­zeu­ge durch­such­ten die Umge­bung gründ­lich, doch ohne Erfolg. Nach Rück­spra­che mit der Poli­zei wur­de die Such­ak­ti­on abge­bro­chen, da kein tat­säch­li­cher Unfall vor­lag. Die Ein­satz­kräf­te konn­ten schließ­lich wie­der abrücken.

Mög­li­cher Zusam­men­hang mit Motorradunfall

Unklar bleibt, ob der fal­sche Alarm mög­li­cher­wei­se in Zusam­men­hang mit einem tat­säch­li­chen Motor­rad­un­fall steht, der etwa neun Kilo­me­ter ent­fernt auf der L549 Alm­see­stra­ße in Fischer­au, Grün­au im Alm­tal, pas­siert ist. Die­ser Unfall hat­te jedoch nichts mit dem aus­ge­lös­ten Not­ruf zu tun, was die Ver­wir­rung zusätz­lich erhöhte.