Durch einen „Hat­trick“ von Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger sowie Tref­fer von Nina Gries­ho­fer und Eva Rams­im­mer fei­er­ten die SV-Gmun­den Ladies bei der SPG Laab/Ranshofen einen 5:2 (2:1) und rück­ten mit ihrem ers­ten Aus­wärts­sieg auf Platz 5 der Tabel­le vor.

Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer skiz­zier­te die „Tor­flut“: „Durch einen Feh­ler im Auf­bau­spiel und dem fol­gen­den Ball­ver­lust kas­sier­ten wir in der 1. Spiel­hälf­te das 0:1, weil sich ein Weit­schuss unhalt­bar für unse­re tüch­ti­ge Tor­hü­te­rin Saman­tha Grasber­ger in die „Kreuz­e­cke“ senk­te. Wir kamen aber nach einem Ide­al­pass von Kapi­tä­nin Chris­ti­na Kersch­bau­mer zu Eva Rams­im­mer zum 1:1‑Ausgleich. Noch vor der Pau­se nütz­te Nina Gries­ho­fer einen Abwehr­feh­ler der Heim­elf nach Wal­lin­ger-Cor­ner und brach­te uns per Kopf mit 2:1 in Führung.

Stockinger-„Gala“ nach der Pause

Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger erhöh­te in der 2. Spiel­hälf­te auf 3:1 und 4:1, dann kamen die Gast­ge­be­rin­nen nach einem Eck­ball noch ein­mal auf 2:4 her­an, ehe Sto­ckin­ger mit dem 5:2, zugleich ihrem 3. Match-Tref­fer, den Schluss­punkt setzte.

Eine unglaub­li­che Leis­tung unse­rer Offen­siv-Schlüs­sel­spie­le­rin, die sich nach einer Naht-Ent­fer­nung nach Zahn­ope­ra­ti­on vor 2 Tagen trotz­dem bereit­erklär­te, das Aus­wärts­spiel zu bestrei­ten, weil uns per­so­nel­ler Eng­pass droh­te. Aber es ist bezeich­nend für die­ses tol­le Team, dass alle ihr best­mög­li­ches ver­su­chen und gro­ßen Auf­wand betrei­ben, um gemein­sam Erfolg zu haben. Nicht nur für die­ses Spiel gebührt allen ein Pauschallob!“

Am kom­men­den Sonn­tag emp­fängt sei­ne Elf um 15.00 Uhr in der LSP-Are­na in der Frau­en­klas­se Süd/West die Spiel­ge­mein­schaft Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried im Traunkreis.