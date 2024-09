Ihr Lehr­ling hat Ende Juli/Ende August in das nächs­te Lehr­jahr gewech­selt? Die Lehr­zeit ist zu Ende? Dann haben Sie als betrof­fe­ner Lehr­be­trieb auch Anspruch auf Basis­för­de­rung – je nach Lehr­jahr bis zu drei monat­li­che Bruttolehrlingseinkommen.

Die vor­aus­ge­füll­ten Basis­för­der­an­trä­ge erhal­ten Sie auto­ma­tisch in digi­ta­ler oder ana­lo­ger Form von der WKOÖ.

ACH­TUNG! Ist der För­der­an­trag vier Wochen nach Lehr­jah­res­wech­sel bzw. Lehr­zei­ten­de noch nicht bei Ihnen ein­ge­langt, neh­men Sie bit­te mit den Bera­te­rin­nen und Bera­tern des Refe­ra­tes Lehre.fördern der WKOÖ umge­hend Kon­takt auf, damit die gel­ten­den Ein­reich­fris­ten gewahrt blei­ben. Zu spät ein­ge­lang­te Anträ­ge dür­fen auf­grund bun­des­weit gel­ten­der För­der­be­din­gun­gen lei­der nicht aus­be­zahlt werden.

Sie möch­ten Ihre För­de­run­gen DIGI­TAL abwi­ckeln? Kein Pro­blem! LOS – Lehre.fördern-Online-Service — ein­fa­cher – schnel­ler- sicherer!

Mel­den Sie sich unter: los.wko.at an und nut­zen in Zukunft das digi­ta­le Erfas­sungs­sys­tem der Wirt­schafts­kam­mern für Ihre För­de­run­gen. Vor­aus­ge­füll­te Anträ­ge für die Basis­för­de­rung, Erwach­se­nen­leh­re und erfolg­rei­che Lehr­ab­schluss­prü­fung wer­den Ihnen auto­ma­tisch elek­tro­nisch zur Ver­fü­gung gestellt.

Sie haben Fra­gen zur Lehrlingsausbildung?

„Bei Fra­gen zu Lehr­be­triebs­för­de­rung, Aus­bil­dungs­pla­nung, oder Berufs­aus­bil­dungs­ge­setz usw. ste­hen Ihnen erfah­re­ne Bera­ter mit Rat und Tat zur Sei­te. Ver­ein­ba­ren sie einen indi­vi­du­el­len und kos­ten­lo­sen Ter­min in Ihrem Betrieb unter: Tel. 05–90909-2010 oder per Mail: lehre.foerdern@wkooe.at“ so Mar­tin Ettin­ger (Obmann WKO Gmunden).