Am Sonn­tag­abend ereig­ne­te sich auf der L549 Alm­see­stra­ße in Grün­au im Alm­tal ein schwe­rer Motor­rad­un­fall. Der Motor­rad­len­ker wur­de schwer ver­letzt und muss­te per Hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Der Unfall ereig­ne­te sich im Bereich Fischer­au auf der L549 Alm­see­stra­ße, als ein Motor­rad­fah­rer schwer ver­un­glück­te. Die genau­en Umstän­de des Unfalls sind noch unklar, doch ers­ten Berich­ten zufol­ge ver­lor der Len­ker in einer unüber­sicht­li­chen Kur­ve die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und stürz­te schwer.

Ret­tungs­ein­satz und Straßensperre

Nach dem Unfall wur­de der schwer­ver­letz­te Motor­rad­fah­rer sofort an der Unfall­stel­le von Ret­tungs­kräf­ten ver­sorgt. Der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 wur­de alar­miert und brach­te den Ver­letz­ten rasch ins Kran­ken­haus. Wäh­rend der Ret­tungs­ar­bei­ten muss­te die L549 Alm­see­stra­ße zwi­schen Alm­see und dem Orts­zen­trum von Grün­au im Alm­tal für etwa eine hal­be Stun­de voll­stän­dig gesperrt werden.

Fol­gen des Unfalls

Die genaue Schwe­re der Ver­let­zun­gen des Motor­rad­fah­rers ist der­zeit noch nicht bekannt. Der Unfall führt ein­mal mehr vor Augen, wie gefähr­lich die kur­ven­rei­chen Stra­ßen in die­ser Regi­on sein kön­nen, beson­ders für Motorradfahrer.