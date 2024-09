Im bel­gi­schen Heus­den-Zol­der fan­den die dies­jäh­ri­gen Bad­min­ton Senio­ren Euro­pa­meis­ter­schaf­ten mit einer Rekord­be­tei­li­gung von 1.560 Akti­ven statt.

Vorchdorf‘s UBC-Oldies waren mit Rene Höl­ler, Domi­nik Kron­stei­ner, Wal­traud Kron­stei­ner, Harald Starl und Manu­el Weber am Start. Im neu erbau­ten Velo­drom von Heus­den-Zol­der wur­den auf 16 Courts eine Woche lang mehr als 1.500 Spie­le absolviert.

Vorch­dorfs Teil­neh­mer konn­ten sich durch­wegs gut in Sze­ne set­zen, wobei alle zumin­dest ein Spiel gewin­nen konn­ten. So fei­er­te Rene Höl­ler sei­nen ers­ten Ein­zel­sieg gegen Ionut Banu (ROM) bei einem Groß­ereig­nis. Manu­el Weber konn­te mit Domi­nik Kron­stei­ner bei sei­nem Debüt nach einem Sieg über Bel­gi­er die 2. Run­de errei­chen und Harald Starl schei­ter­te im Kampf ums Ach­tel­fi­na­le mit sei­nem bel­gi­schen Part­ner Ron­ny Hoef­kens knapp gegen ein däni­sches Duo. Das bes­te Ergeb­nis aus UBC Sicht erziel­te Wal­traud Kron­stei­ner im Damen­dop­pel. Sie schei­ter­te erst im Ach­tel­fi­na­le mit Part­ne­rin Kers­tin Kris­toff­ers­son (SWE) an den spä­te­ren Bron­ze­me­dail­len­ge­win­ne­rin­nen Smith / Wood (SCO / ENG) in zwei Sätzen.