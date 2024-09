Mit zahl­rei­chen Aus­fäl­len hat­te die Frau­en­elf schon vor dem Heim­spiel in der Frau­en­klas­se Süd/West gegen Uni­on Lochen zu kämp­fen. Trotz­dem nah­men die Schütz­lin­ge von Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer als „Under­dog“ den Kampf um Punk­te gegen den Vize­meis­ter der Vor­sai­son auf und konn­ten die ers­te Spiel­hälf­te aus­ge­gli­chen gestal­ten, die Gäs­te ver­ga­ben 2 gute Tor­mög­lich­kei­ten. Lei­der ver­letz­te sich die Offen­siv-Stüt­ze Ste­pha­nie Pesen­dor­fer just 2 Minu­ten vor dem Pau­sen­pfiff des aus­ge­zeich­ne­ten Spiel-Lei­ters Josef Klo­im­stein am Knö­chel und muss­te von „Joker“ Julia Kojic ersetzt werden.

Die SV Damen wün­schen „Stef­fi“ Alles Gute und rasche „Rück­kehr“!

2. Spiel­hälf­te ende­te eben­falls unentschieden!

Nach dem 0:0 zur Pau­se stei­ger­ten sich die Gmund­ne­rin­nen trotz der neu­er­li­chen Schwä­chung, muss­ten aber nach einer nicht geglück­ten Abwehr nach einem Eck­ball in der 74. Minu­te das 0:1 hin­neh­men. Die Heim­elf steck­te aber nicht auf und in der 81. Minu­te „ent­eil­te“ Kojic an der rech­ten Flan­ke, brach­te den Ball prä­zi­se zu Nina Gries­ho­fer und das gro­ße Talent schoss zum 1:1‑Endstand ein.

Bei­de Chef­trai­ner, Peter Märzen­dor­fer (Gmun­den) und Mar­kus Empf­el­se­der (Lochen) waren letzt­end­lich mit dem Remis zufrieden.

Auch in ihrem 3. Heim­spiel blie­ben die Gmund­ner Neu­lin­ge unge­schla­gen und hof­fen auf rasche Gene­sung eini­ger Schlüs­sel­spie­le­rin­nen in der stra­pa­ziö­sen Punktejagd!