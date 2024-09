Regi­on: Salz­kam­mer­gut / Bezirk Vöck­la­bruck und Gmunden

Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Auch der Sep­tem­ber war wie­der zu warm (30-jäh­ri­ger Mit­tel von 1991–2020) Rekor­de über Rekor­de! Dabei war die ers­te Sep­tem­ber­de­ka­de die wärms­te, die zwei­te Sep­tem­ber­de­ka­de gleich­zei­tig die käl­tes­te im Salz­kam­mer­gut seit Messbeginn.

Laut METEO-data begann der Sep­tem­ber unge­wöhn­lich warm. Gleich vier Tro­pentage mit Höchst­wer­ten von min­des­tens 30 Grad wur­den in der ers­ten Deka­de ver­zeich­net. Das ist Rekord. Die bis­he­ri­gen Rekor­de lagen bei 2 Tro­pen­ta­ge im Sep­tem­ber 2015 und einem Tro­pen­tag im Sep­tem­ber 1983. Ins­ge­samt sie­ben­mal schaff­te es das Queck­sil­ber über die 25 Grad Mar­ke, und zwar in den ers­ten acht Tagen des Monats.

Ein Mit­tel­meer­tief, ein soge­nann­tes Vb-Tief, sorg­te zwi­schen dem 12. und 16. Sep­tem­ber für eine extrem küh­le und rekord­nas­se Wit­te­rungs­pha­se. Vier Tage in Fol­ge blieb die Höchst­tem­pe­ra­tur unter­halb der 10 Grad Mar­ke. Dazu gab es anhal­ten­de, extrem star­ke Nie­der­schlä­ge. Ober­halb von 800 m fie­len die Nie­der­schlä­ge häu­fig als Schnee, wobei in den Höchst­la­gen des Salz­kam­mer­guts Schnee­hö­hen von 1,5 m, ört­lich sogar noch mehr, ver­zeich­net wurden.

Der Sep­tem­ber war in See­wal­chen der nas­ses­te Sep­tem­ber seit min­des­tens 40 Jahren!

In Bad Ischl wur­den am 14. Sep­tem­ber 102 mm gemes­sen, in Bad Goi­sern 93 mm. In Mond­see wur­den am 14. Sep­tem­ber ca. 120 mm regis­triert, in Unter­ach am Atter­see wur­den am sel­bi­gen Tag rekord­ver­däch­ti­ge 125 mm ver­zeich­net. In eini­gen Regio­nen des Salz­kam­mer­guts lag die Monats­men­ge über 350 mm, was wohl ein Jahr­hun­dert­ereig­nis dar­stel­len dürf­te. Im Rah­men des Mit­tel­meer­tiefs wur­den ver­brei­tet stür­mi­sche Böen um 60 km/h gemes­sen, auf den Ber­gen blies vol­ler Orkan mit Wer­ten um 120 km/h.

Die letz­te Sep­tem­ber­de­ka­de zeich­ne­te sich durch durch­schnitt­lich war­mes und meist son­ni­ges Wet­ter aus. Eini­ge Regen­schau­er waren aber auch mit dabei.

Ob wir nun einen gol­de­nen Okto­ber bekom­men, bleibt abzu­war­ten. Sta­tis­tisch gese­hen sind Som­mer­ta­ge nur eher sel­ten (Mit­tel­wert 0,4 Som­mer­ta­ge). 2023 waren es ein Rekord mit 5 Som­mer­ta­ge im Okto­ber! Die rekord­war­men Mee­re und Ozea­ne kön­nen ein Hin­weis dafür sein, dass uns noch eini­ge Wet­ter­ka­prio­len im Okto­ber bevor­ste­hen könnten.